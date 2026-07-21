Jao, samo to ne: Pogledajte kako je Thun šokirao Dinamo

Thun je na svojem terenu poveo protiv Dinama u 20. minuti prve utakmice u 2. pretkolu Lige prvaka.

Fehr je tada ubacio s desnog krila, golman Dinama Filipović zaplivao, a Labeau pogodio glavom za 1:0.

Pogodak pogledajte u videu.

Dinamo igra drugo pretkolo Lige prvaka protiv švicarskog Thuna. Prva utakmica na rasporedu je u utorak 21. srpnja, a uzvrat na Maksimiru tjedan dana kasnije - 28. srpnja. Obje utakmice počinju u 20 sati i ekskluzivno ih gledajte na glavnom kanalu RTL-a i platformi Voyo. Tekstualni prijenos obje utakmice pratite na portalu Net.hr.