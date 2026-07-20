Vargek kod Mojmire o Daliću, Biliću i VAR-u: 'Više je izgledalo kao CSI Miami'

Po čemu ćemo pamtiti ovo nogometno prvenstvo? Nakon 24 dana u Americi za Direkt kod Mojmire Pastorčić sve je analizirao urednik RTL Sporta, Marko Vargek.

Za novogodišnji Direkt specijal predvidio si da će svjetski prvaci biti Španjolci. Vidovit si?

Na početku godine sam vidovit. Obično kada Španjolci osvoje europsko prvenstvo, kao što su to učinili 2008., povežu i svjetski naslov. Vidio sam što se događa. Španjolci su posljednjih pet godina u 17 kategorija, sve do seniora, osvojili 16 naslova i u ženskoj i u muškoj konkurenciji. To je jedan sustav, oni rade na poseban način u koji svi zajedno vjeruju i stvorila se, rekao bih, savršena oluja koja neće prestati jer njihovi nositelji - Jamal ima 19 godina, Cubarsi ima 19 godina, Nico Williams ima 24 godine - mislim da ćemo se još nagledati Španjolaca i svaka im čast.

Savršena oluja koja je jučer pomela Argentinu - izgledali su stvarno slabo i nemoćno, a Španjolci odlični.

Španjolci odlični. Ostaje nekako gorak okus tog finala, pogotovo zbog Argentine. Argentina nikada nije bila cvijeće i nekako uvijek možemo progledati kroz prste ako si sportski drzak na terenu i koristiš možda malo bezobrazluka da bi došao do rezultata - to je nogometno - međutim, ovo što su Argentinci jučer napravili nije nogometno. Praktički su tukli djecu, ponašali su se i sami kao razmažena djeca. Trebali su puno prije imati kartone.

Svi kažu, i više kartona...

Da. Jer je sudac Vinčić počeo dijeliti kartone dosta kasnije u utakmici, tako je nekako doveo pod kontrolu. Prolazilo im je do sada, jučer im nije prošlo i baš je ovo finale pokazalo koliko je možda sve do sada - što se Argentine i njihovog načina igre tiče - bilo nepravedno. I jako mi se sviđa, što se Španjolaca tiče, koliko su bili spremni na to, znali što ih čeka. Svaki rub incidenta - Španjolska reakcija je bila korak unazad i svaka čast koliko su bili spremni.

Složni su svi komentatori da je ponašanje Argentinaca jučer bilo sramotno. Bio si u Rusiji, u Kataru, ovo ti je treće svjetsko prvenstvo koje si bio na terenu. Po čemu ćeš ga pamtiti?

Tri potpuno drugačija iskustva. Rusija je tada bila zatvorena zemlja u koju su došli navijači iz cijelog svijeta i bilo je zanimljivo promatrati kako su Rusi bili zadivljeni svim tim drugim nacijama. Slikali su ih i to je bio nekakav kulturološki šok u pozitivnom smislu.

Katar je bila potpuno drugačija priča. Također su bile kontroverze koje su obavijale Katar, poginulo je puno stranih radnika. Sve se događalo u jednom gradu - 32 reprezentacije su došle u jedan grad i osjetilo se jedinstvo. Obje te zemlje su otvorile svoje srce i vrata navijačima.

Što se Amerike tiče, čim smo sletjeli, vidjeli smo da nas logistički čeka malo drugačija operacija. Što se tiče putovanja, potpuno komplicirano, praktički je cilj gegati se od grada do grada međutim, u smislu organizacije, glomazno - onako kako nogomet zaslužuje - i spektakularno organizirano prvenstvo. Stadioni, jednostavno nerealni kad uđeš unutra.

Pamtit ću vrućinu Dallasa i taj AT&T stadion koji te proguta kad uđeš. Philadelphia - sirova energija grada, također dobra atmosfera na stadionu. Toronto - predivni ljudi, 120 tisuća Hrvata. Jedno prvenstvo koje ću stvarno pamtiti cijeli život. Je li mi najdraže? Definitivno ne.

Ono po čemu će ga mnogi ljudi pamtiti su kontroverze: ogroman broj poništenih golova, ofsajdi koji se sude zbog jednog milimetra kopačke, Matanovićeva kosa. Puno je rasprava na ovom prvenstvu bilo o VAR-u i tome da je senzor postao sudac.

Da, neke situacije koje su se gledale, prijenos je više izgledao kao CSI Miami. Ali kad si spomenula Matanovićevu kosu: senzor se javio, a mi nemamo nikakav materijalni dokaz da se dogodio taj dodir kose. Nejasno je kad se VAR uključuje jer je prekršeno prvo pravilo protokola VAR-a, a to je da se VAR uključuje jedino ako postoji neoboriv dokaz da je sudac pogriješio na terenu. I na ovom prvenstvu je linija potpuno zamućena. A možda je igralo ulogu što je na drugoj strani bio Christiano Ronaldo.

To svi cijelo vrijeme pričaju: da su suci na neki način favorizirali velike, da je bilo važno da Argentina ide daleko, da Portugal prođe. Jesi li ti dojma da je to moguće?

Vjerujem da je FIFA-i, možda i navijačima, važno da veće i utjecajnije reprezentacije i njihovi manekeni prođu dalje zbog sponzora i svega. Koliku ulogu igraju u tome suci? Suci na kraju imaju veliku ulogu i mogu možda podsvjesno - znajući da je na drugoj strani Ronaldo - donijeti nekakvu 'li la' odluku na stranu utjecajnijih momčadi. To se događa podsvjesno, mislim da se to dogodilo Hrvatskoj protiv Portugala.

Slaven Bilić je dosta oštro istupio. U svom prvom istupu kao izbornik rekao je - Hrvatska je pokradena. Bi li se složio s takvom kvalifikacijom?

Rekao bih, oštećena. Hrvatska je napravila puno pogrešaka na toj utakmici, na kraju se sve poklopilo i bilo je fatalno. Što se tiče Matanovićeve vlasi, jučer je Pierluigi Collina - koji je šef sudaca - objasnio kako senzor ne može očitati vlas.

Nego da je to bio udarac glavom...

Cijeli svijet to nije vidio. Dakle, njegova riječ protiv naše. Kao što FIFA kaže da će 17 minuta trajati halftime show, a traje 27 minuta. FIFA kaže - ne mora biti crveni karton, ukidamo suspenziju američkom igraču. Te neke stvari su definitivno bile izdaja nogometa na ovom prvenstvu.

Dosta smo raspravljali u ovom studiju i sve goste koji su došli sam pitala, je li VAR na neki način ubio čar? Jer, ono što se očekivalo od VAR-a je da pomogne u situacijama koje su nejasne. Sada je ispalo da on situacije koje izgledaju jasne dovodi u pitanje. I da sudac samo u jednom slučaju nije prihvatio sugestiju VAR-a. Znači da se tamo donose odluke?

Tako je.

Zlatko Dalić više nije izbornik. To je za Hrvatsku možda najvažnija vijest ovog prvenstva. Koji misliš da je razlog?

Mislim da se umorio. Žao mi je da Zlatko više nije izbornik. Imali smo sjajnu suradnju, mislim da je sjajan čovjek i sjajan trener no, u odnosima - nakon toliko dugo vremena i pod tim intenzitetom - vjerojatno dođe do nekog zasićenja i mislim da je logičan izbor Slaven Bilić - čovjek koji je vodio reprezentaciju, napravio jako dobre stvari sa reprezentacijom, koji je jedan splitski frajer i koji će uvesti nove stvari. Ponekad zna biti hazarder, ne boji se. Sviđa mi se što je odmah na prvoj konferenciji za medije rekao da ide napraviti velike stvari. Mogao je reći - idemo korak po korak, tek sam preuzeo reprezentaciju, Zlatko je napravio velike stvari... Odmah je zauzeo stav. Mislim da će igrači to prepoznati i da će ga slijediti.

Što bi moglo biti drugačije sada kada je Slaven Bilić na klupi?

Teško pitanje. Spominje se kako će zvati Josipa Mišića koji ima 32 godine, sigurno će uvesti neke mlađe igrače i pitanje je, naravno, ostaje li Luka Modrić.

O tome svi raspravljaju. Postoje li bilo kakve informacije?

Nema. Luka je na odmoru, zanimljivo je da se do sada nije uopće oglasio. Kolege iz Germanijaka su saznali - ne znam je li to točna informacija - kako je Luka Modrić, nakon što je odmorio, rekao da i dalje voli nogomet, da želi i dalje igrati nogomet te da će potpisati još jednu sezonu za Milan.

Sad, što se tiče reprezentacije, Germanijak također doznaje da će biti na raspolaganju Slavenu Biliću za četiri utakmice Lige nacija koje su početkom rujna i početkom listopada, što znači da bi se oprostio na Poljudu 6. listopada baš protiv svjetskih prvaka, Španjolske. Zasada stvari tako stoje.

Teško je očekivati da će Luka Modrić biti aktivan igrač na Euru - imat će tada 42 godine međutim, ako je ovo točno, meni se čini kao da odluka oko reprezentacije još nije donesena, nego je ostavljen prostor za daljnje razgovore.

Za kraj, hoćemo li ikada više gledati ovakvo svjetsko prvenstvo koje ima, rekla bih, četiri četvrtine - više nisu dva poluvremena?

Još je samo falilo da Trump zahtijeva da lopta postane malo više jajolika.

Hydration break, to smo već raskrinkali, više je služilo za sponzore odnosno, za veću zaradu Fox-u i svima koji su prenosili. Pola sata pauze koju smo gledali jučer - misliš da će se takvo nešto ponoviti ili je to bilo samo Trumpovo prvenstvo?

To je bilo Trumpovo prvenstvo, otići će u povijest kao takvo. Ja ću pamtiti Zelenortske otoke kao dobru reprezentaciju koja se dobro predstavila, fenomenalnu Španjolsku, tučnjavu Argentine, drugo poluvrijeme Hrvatske protiv Portugala - to ću pamtiti ali, ne ponovilo se - kažu mnogi navijači - tu se nekako i ja slažem.

I, jako važna stvar, mislili smo da ćemo odmoriti od nogometa, ali nećemo, ne dozvoljava RTL - sutra Dinamo prijenos, drugo pretkolo Lige prvaka u 20 sati odnosno, u 19.50 sati krećemo. Pozivam gledatelje da gledaju.

Odmah nakon toga se vidimo u Direktu. Hvala ti na razgovoru.