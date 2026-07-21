Dinamovi navijači od početka utakmice pružaju gromoglasnu podršku

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Dinamo u finišu poluvremena stisnuo gas: McKenna je mogao vratiti sve na početak
Dinamo u Švicarskoj igra svoju prvu utakmicu nove sezone protiv Thuna. Plave je došlo podržati 900 navijača iz Hrvatske, ali i brojni navijači koji žive i rade u Švicarskoj.
Ipak, kao i uvijek, najglasniji i najvatreniji su Dinamovi navijači - Bad Blue Boysi, koji od početka utakmice navijaju za svoj klub. Gromoglasnu podršku Bad Blue Boysa pogledajte u videu iznad teksta.
Dinamo igra drugo pretkolo Lige prvaka protiv švicarskog Thuna. Prva utakmica na rasporedu je u utorak, 21. srpnja, a uzvrat na Maksimiru tjedan dana kasnije - 28. srpnja. Obje utakmice počinju u 20 sati i ekskluzivno ih gledajte na glavnom kanalu RTL-a i platformi Voyo. Tekstualni prijenos obje utakmice pratite na portalu Net.hr.