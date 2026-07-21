Pogledajte zbog čega je Zajc dobio žuti karton već u drugoj minuti utakmice protiv Thuna

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Vezni igrač Dinama Miha Zajc dobio je žuti karton već u drugoj minuti utakmice protiv Thuna u 2. pretkolu Lige prvaka zbog povlačenja. Nije to bilo pretjerano oštro, ali sudac je očito odlučio nametnuti od samog početka takav kriterij. U svakom slučaju, to je veliki uteg za Zajca koji će morati jako paziti što radi u ostatku utakmice.

Dinamo igra drugo pretkolo Lige prvaka protiv švicarskog Thuna. Prva utakmica na rasporedu je u utorak 21. srpnja, a uzvrat na Maksimiru tjedan dana kasnije - 28. srpnja. Obje utakmice počinju u 20 sati i ekskluzivno ih gledajte na glavnom kanalu RTL-a i platformi Voyo. Tekstualni prijenos obje utakmice pratite na portalu Net.hr.