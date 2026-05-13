FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SULUDA SITUACIJA /

Što se ovdje uopće dogodilo? Kako je Zajc promašio prazan gol s dva metra?

Što se ovdje uopće dogodilo? Kako je Zajc promašio prazan gol s dva metra?
×
Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Stojković je sjajno probio pred gol i odlično se snašao pod pritiskom te dao desno za Zajca

13.5.2026.
22:37
HinaSportski.net
David Jerkovic/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Nogometaši zagrebačkog Dinama osvojili su dvostruku krunu ove sezone, nakon prvenstva Dinamo je najbolji bio i u Kupu nakon finalne pobjede na osječkoj Opus Areni protiv Rijeke od 2-0 (0-0).

Igrač utakmice bio je Luka Stojković koji je postigao oba pogotka, strijelac je bio u 50. i 57. minuti za Dinamovo slavlje.

Dinamo je osvojio dvostruku krunu baš kao Rijeka prošle sezone, a zagrebački sastav je time došao do 18. pehara pobjednika Kupa u svojoj povijesti. Dodatno je time povećao prednost na vječnoj ljestvici u odnosu na konkurenciju. Drugi Hajduk ima osam naslova pobjednika, a Rijeka sedam, koja je uz to četvrti put poražena u finalu.

Utakmicu je obilježio i nevjerojatan promašaj Mihe Zajca u 71. minuti. Stojković je sjajno probio pred gol i odlično se snašao pod pritiskom te dao desno za Zajca koji je bio na dva metra od gola. Napravio je Zajc lažnjak desnom i bacio na travu Majstorovića, a onda htio pospremiti lijevom, ali mu je lopta nekako prešla preko noge pa je stigao izbaciti Pavić u posljednji trenutak s gol crte. Jedna malonogometna akcija i nestvarni promašaj Zajca. 

Situaciju pogledajte u videu ispod teksta. 

Sve utakmice SuperSport HNL-a možete gledati samo na MAXSport kanalu

Miha ZajcDinamoHrvatski KupHnk Rijeka
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike