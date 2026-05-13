Što se ovdje uopće dogodilo? Kako je Zajc promašio prazan gol s dva metra?

Nogometaši zagrebačkog Dinama osvojili su dvostruku krunu ove sezone, nakon prvenstva Dinamo je najbolji bio i u Kupu nakon finalne pobjede na osječkoj Opus Areni protiv Rijeke od 2-0 (0-0).

Igrač utakmice bio je Luka Stojković koji je postigao oba pogotka, strijelac je bio u 50. i 57. minuti za Dinamovo slavlje.

Dinamo je osvojio dvostruku krunu baš kao Rijeka prošle sezone, a zagrebački sastav je time došao do 18. pehara pobjednika Kupa u svojoj povijesti. Dodatno je time povećao prednost na vječnoj ljestvici u odnosu na konkurenciju. Drugi Hajduk ima osam naslova pobjednika, a Rijeka sedam, koja je uz to četvrti put poražena u finalu.

Utakmicu je obilježio i nevjerojatan promašaj Mihe Zajca u 71. minuti. Stojković je sjajno probio pred gol i odlično se snašao pod pritiskom te dao desno za Zajca koji je bio na dva metra od gola. Napravio je Zajc lažnjak desnom i bacio na travu Majstorovića, a onda htio pospremiti lijevom, ali mu je lopta nekako prešla preko noge pa je stigao izbaciti Pavić u posljednji trenutak s gol crte. Jedna malonogometna akcija i nestvarni promašaj Zajca.

