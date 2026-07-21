Je li ovo bila najbolja prilika Dinama u prvom poluvremenu?
Thun vodi od 20. minute, a Dinamo je imao nekoliko prilika za izjednačenje
Dinamo na poluvremenu drugog pretkola kvalifikacija za Ligu prvaka gubi od Thuna od 20. minute, kada je pogodio Labeau.
Plavi su imali nekoliko prilika za povratak nakon primljenog pogotka, a jedna od najboljih stigla je u sudačkoj nadoknadi, kada je pucao Gabriel Vidović. Udarac Dinamova veznjaka pogledajte u videu iznad teksta.
Dinamo igra drugo pretkolo Lige prvaka protiv švicarskog Thuna. Prva utakmica na rasporedu je u utorak 21. srpnja, a uzvrat na Maksimiru tjedan dana kasnije - 28. srpnja. Obje utakmice počinju u 20 sati i ekskluzivno ih gledajte na glavnom kanalu RTL-a i platformi VOYO. Tekstualni prijenos obje utakmice pratite na portalu Net.hr.