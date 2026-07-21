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VIDOVIĆ PROMAŠIO /

Je li ovo bila najbolja prilika Dinama u prvom poluvremenu?

Thun vodi od 20. minute, a Dinamo je imao nekoliko prilika za izjednačenje

21.7.2026.
21:02
Sportski.net
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Dinamo na poluvremenu drugog pretkola kvalifikacija za Ligu prvaka gubi od Thuna od 20. minute, kada je pogodio Labeau.

Plavi su imali nekoliko prilika za povratak nakon primljenog pogotka, a jedna od najboljih stigla je u sudačkoj nadoknadi, kada je pucao Gabriel Vidović. Udarac Dinamova veznjaka pogledajte u videu iznad teksta.

Dinamo igra drugo pretkolo Lige prvaka protiv švicarskog Thuna. Prva utakmica na rasporedu je u utorak 21. srpnja, a uzvrat na Maksimiru tjedan dana kasnije - 28. srpnja. Obje utakmice počinju u 20 sati i ekskluzivno ih gledajte na glavnom kanalu RTL-a i platformi VOYO. Tekstualni prijenos obje utakmice pratite na portalu Net.hr.

DinamoThunLiga PrvakaGabriel Vidović
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