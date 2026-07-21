Modrić mijenja odluku? Veliki preokret oko budućnosti kapetana nakon razgovora s Bilićem

Luka Modrić ovog bi tjedna trebao službeno produžiti ugovor s Milanom na još jednu sezonu, no njegov ostanak na San Siru otvorio je i veliko pitanje u hrvatskom nogometu, je li kapetan Vatrenih završio reprezentativnu karijeru?

Iako se nakon Svjetskog prvenstva činilo da bi oproštaj od reprezentacije mogao biti blizu, dolazak Slavena Bilića na klupu Hrvatske donio je novu perspektivu. Novi izbornik već je razgovarao s Modrićem, a prema informacijama Sportskih postoji mogućnost da se kapetan ipak ne oprosti odmah.

Bilić ne želi nagle rezove i smatra da bi Modrićevo iskustvo još moglo biti od velike koristi momčadi. Ideja je da se prijelaz prema novoj generaciji napravi postupno, bez forsiranja odlaska jednog od najvećih igrača u povijesti hrvatskog nogometa.

Modrić bi u tom scenariju mogao imati prilagođenu ulogu, primjerice nastupati u određenim utakmicama, dok bi mlađi igrači dobivali sve veću odgovornost. U reprezentaciji, čini se, ne postoji želja za oproštajem preko noći jer je jasno koliko kapetan i dalje znači momčadi.

Konačna odluka još uvijek je na Modriću, ali njegov novi ugovor s Milanom mogao bi promijeniti pogled na cijelu situaciju. Hrvatska bi tako mogla dobiti još malo vremena s igračem kojeg će jednog dana biti gotovo nemoguće zamijeniti.