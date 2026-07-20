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PRLJAVO I BAHATO /

Mojmira oprala Argentince: 'Žalosne scene, šakom je udario Danija Olma'

Argentinci su već dobili epitet najgorih finalista u povijesti, i to ne zato jer su loše igrali, nego zato jer su bili bahati, bezobrazni i tukli se.

MOOOLIM!?

Žalosne su bile scene nakon što je utakmica završila: šakom je Danija Olma udario pomoćni trener Argentine. 

A iako je utakmica već završila, Leandro Paredes je dobio crveni karton jer je jednog Španjolca srušio na pod. 

Svega je bilo 

Udarci u vrat i trbuh, naguravanje, svega je bilo nakon kraja utakmice: komentatori poput Garyja Nevillea su ponašanje Argentinaca opisali kao sramotno. 

A mnogi su zaključili da su trebali dobiti puno više od jednog crvenog kartona: igrali su prljavo, grubo, agresivno, laktarili se, bahatili se sucu, ponašali se nesportski i antinogometno. A mnogi su im ionako zamjerili što su u finale došli nakon niza spornih odluka sudaca. 

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20.7.2026.
22:37
RTL Direkt
ArgentinaSvjetsko Nogometno Prvenstvo 2026.Molim
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