Mojmira oprala Argentince: 'Žalosne scene, šakom je udario Danija Olma'

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PRLJAVO I BAHATO /

Argentinci su već dobili epitet najgorih finalista u povijesti, i to ne zato jer su loše igrali, nego zato jer su bili bahati, bezobrazni i tukli se.

MOOOLIM!?

Žalosne su bile scene nakon što je utakmica završila: šakom je Danija Olma udario pomoćni trener Argentine.

A iako je utakmica već završila, Leandro Paredes je dobio crveni karton jer je jednog Španjolca srušio na pod.

Svega je bilo

Udarci u vrat i trbuh, naguravanje, svega je bilo nakon kraja utakmice: komentatori poput Garyja Nevillea su ponašanje Argentinaca opisali kao sramotno.

A mnogi su zaključili da su trebali dobiti puno više od jednog crvenog kartona: igrali su prljavo, grubo, agresivno, laktarili se, bahatili se sucu, ponašali se nesportski i antinogometno. A mnogi su im ionako zamjerili što su u finale došli nakon niza spornih odluka sudaca.