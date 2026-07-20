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IZLAZNA PRIČA /

Modrićevo zbogom na Poljudu? Luka bi se mogao oprostiti protiv svjetskih prvaka

A hoće li se Luka Modrić oprostiti od reprezentacije baš protiv svjetskih prvaka Španjolaca i to pred hrvatskim navijačima - na Poljudu u Ligi nacija, 6. listopada? Germanijak tvrdi da bi to trebala biti njegova izlazna priča - iako naravno ništa još nije potvrđeno. Trenutačna informacija je kako se Modrić, koji će u rujnu napuniti 41. godinu  - ne oprašta od nogometa - te bi trebao potpisati još jednu sezonu za Milan i biti na raspolaganju Slavenu Biliću krajem rujna i početkom listopada za četiri utakmice u Ligi nacija.

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20.7.2026.
20:29
Sportski.net
Luka ModrićPoljud
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