Modrićevo zbogom na Poljudu? Luka bi se mogao oprostiti protiv svjetskih prvaka

IZLAZNA PRIČA /

A hoće li se Luka Modrić oprostiti od reprezentacije baš protiv svjetskih prvaka Španjolaca i to pred hrvatskim navijačima - na Poljudu u Ligi nacija, 6. listopada? Germanijak tvrdi da bi to trebala biti njegova izlazna priča - iako naravno ništa još nije potvrđeno. Trenutačna informacija je kako se Modrić, koji će u rujnu napuniti 41. godinu - ne oprašta od nogometa - te bi trebao potpisati još jednu sezonu za Milan i biti na raspolaganju Slavenu Biliću krajem rujna i početkom listopada za četiri utakmice u Ligi nacija.