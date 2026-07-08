Ako si dovoljno dobar, dovoljno si mlad: Kako je SP 2026. postalo najstarije u povijesti

Ako ste imali osjećaj da je na Svjetskom prvenstvu 2026. nastupilo stvarno puno starijih igrača, bili ste u pravu, nije u pitanju samo vaša mašta.

Pogledamo li nekoliko godina unatrag, tada se očekivalo kako će Katar 2022. biti labuđi pjev Svjetskog prvenstva za nekoliko modernih velikana. Ta je priča bila posebno vezana uz Cristiana Ronalda i Lionela Messija. Za prvog je bila povezana s raspravom da bi Portugal vjerojatno bio bolji bez njega, a za drugoga se uspjeh s Argentinom u Kataru smatrao konačnim "završetkom nogometa" i osiguranjem svoje ostavštine kao najvećeg koji je ikada igrao nogomet. Nije trebao igrati još jedno Svjetsko prvenstvo.

Tu je naravno i Luka Modrić koji (najvjerojatnije) neće igrati na sljedećem SP-u. Karijera Manuela Neuera pokazivala je znakove smirivanja zbog ozljeda; i bilo je puno drugih sličnog statusa koji su ušli u svoje 'pozne godine', stoga se možda suočavajući s mogućnošću pada u hijerarhiji.

Foto: Leonardo Ramirez/imago stock&people/Profimedia

No, u mnogim slučajevima to se nije dogodilo - ili barem ne u mjeri u kojoj su ti igrači bili zanemareni prilikom uključivanja u momčadi. Naravno, nisu svi vrlo iskusni igrači imali ključnu ulogu na terenu u Sjevernoj Americi ovog ljeta, ali je značajno koliko je momčadi pridalo značajnu vrijednost iskustvu na ovom Svjetskom prvenstvu.

Dok na klupskoj razini nije neuobičajeno vidjeti momčadi koje daju prioritet mladim talentima, pa čak i grade svoje momčadi oko njih s ciljem osiguranja njihove budućnosti; međutim, na međunarodnoj razini, posebno na velikom turniru, sve se svodi na pronalaženje recepta za uspjeh 'ovdje i sada'.

Iskustvo nije neka nova trendovska kvaliteta koja se u posljednje vrijeme cijeni u nogometu, ali znakovi sugeriraju da je postala sve traženija – i to vjerojatno u većoj mjeri nego ikad prije. Podaci koji se odnose na prosječnu dob momčadi i reprezentacija na Svjetskom prvenstvu ovdje se čine ilustrativnima.

Prosječna dob prvih jedanaest na Svjetskom prvenstvu 2026. je 28 godina i 117 dana; to je najstarija dob na jednom Svjetskom prvenstvu ikada zabilježena (od 1966.) i 106 dana više od prethodnog rekorda.

The average age of starting XIs at the 2026 World Cup is 28 years, 117 days, the oldest on record (since 1966).



𝐈𝐟 𝐘𝐨𝐮'𝐫𝐞 𝐆𝐨𝐨𝐝 𝐄𝐧𝐨𝐮𝐠𝐡, 𝐘𝐨𝐮'𝐫𝐞 𝐘𝐨𝐮𝐧𝐠 𝐄𝐧𝐨𝐮𝐠𝐡 pic.twitter.com/kc1B7Z9deB — Opta Analyst (@OptaAnalyst) July 8, 2026

Prije ovog turnira, rekord (28 godina i 11 dana) pripadao je Svjetskom prvenstvu 2018., koje je prvo zabilježilo da je prosječna dob prvih jedanaest premašila 28 godina.

Između 1982. i 2014. prosječna dob prvih jedanaest kretala se između 27 godina i 18 dana i 27 godina i 248 dana, ali čini se da su se na posljednjih nekoliko turnira te brojke povećale.

Vjerojatno neće biti veliko iznenađenje saznati da je izdanje iz 2026. postavilo rekord, jer se činilo kao da je nastupio nenormalan broj igrača u kasnim tridesetima ili čak ranim četrdesetima.

Od 10 najstarijih igrača koji su ikada nastupili na Svjetskom prvenstvu, četiri su igrala na ovom izdanju; nijedan drugi turnir nema više od jednog igrača među prvih 10.

Foto: CARL DE SOUZA/AFP/Profimedia

Zatim, kada pogledamo odmah izvan prvih 10, sa Svjetskog prvenstva 2026., imamo Neuera (40 godina, 94 dana), Vozinhu (40 godina, 30 dana), Fernanda Musleru (40 godina, 11 dana), Yuta Nagatoma (39 godina, 287 dana) i Hernána Galíndeza (39 godina, 93 dana) svi među prvih 25.

Dakle, izdanje 2026. bilo je Svjetsko prvenstvo s naj"najprilagođenijim iskustvom" ikad zabilježeno. Moglo bi se tvrditi da se jednostavno približavamo kraju ere u kojoj smo bili blagoslovljeni značajnim brojem superzvijezda koje su imale tako visoke vrhunce da još uvijek mogu voditi igrače i u tridesetima.

No, svejedno, postoji puno razloga za pretpostavku da će prosječna dob igrača na Svjetskim prvenstvima nastaviti rasti. Osvrćući se na povijest Svjetskih prvenstava sve do 1966. godine, prosječna dob doista ima trend rasta. To nije šokantno; uvelike odražava značajan napredak koji smo vidjeli u sportskom svijetu tijekom posljednjih nekoliko desetljeća.

Bolje razumijevanje prehrane, fiziologije i ostalih sportskih 'znanosti', plus poboljšanje tehnologije, pa čak i analize podataka, pomaže igračima da produže svoje karijere, a to, čini se, znači više nastupa na Svjetskim prvenstvima.

8 - 🇦🇷 Lionel Messi's eight goals at the 2026 FIFA World Cup are the most ever by a player aged 30+ in a single tournament.



The previous record was held by... Lionel Messi in 2022 (7).



Eternal. pic.twitter.com/4uO8qxUiMY — OptaJoe (@OptaJoe) July 8, 2026

Ipak, postoji jedna prilično jasna potencijalna prijetnja ovom fenomenu: mnogi igrači igraju više nego ikad.

Unatoč svim raspravama o dobrobiti igrača posljednjih godina, broj utakmica na najvišoj razini se ne smanjuje. Reformatiranje UEFA Lige prvaka, na primjer, stvorilo je više utakmica, kao i uvođenje većeg FIFA Svjetskog klupskog prvenstva; proširenje Svjetskog prvenstva s 32 na 48 momčadi očito je dovelo do povećanja broja utakmica; Europsko prvenstvo također se proširilo sa 16 na 24 momčadi 2016. godine.

S obzirom na ulog, malo je vjerojatno da ćemo uskoro vidjeti puno natjecanja koja smanjuju broj utakmica. Povećanje dopuštenih zamjena vjerojatno ublažava dio dodatnog fizičkog stresa na igrače, ali samo to vjerojatno neće zaštititi dugoročno zdravlje, posebno za one koji imaju proboj u prvu momčad u dobi od 16, 17 ili 18 godina, što se čini sve češćim.

Ipak, pošteno je reći da je Svjetsko prvenstvo 2026. barem djelomično definirano starijom generacijom igrača koji još uvijek uživaju istaknutost i utjecaj dugo nakon što su mnogi očekivali da će se oprostiti. Stoga je to izazvalo nostalgiju i potaknulo daljnje slavljenje nekih od velikana ovog sporta.

Klupski nogomet često se može činiti kao igra za mladiće, gdje si dovoljno star ako si dovoljno dobar; na Svjetskom prvenstvu je više stvar u tome da si dovoljno mlad ako si dovoljno dobar.