Kovačević otkrio što je rekao igračima pod poluvremenom: 'Moram pohvaliti Thun'

Nogometaši Dinama plasirali su se u 3. pretkolo Lige prvaka nakon što su u uzvratu u Zagrebu slavili u produžetku protiv švicarskog Thuna s 3-2 (2-2, 0-2).

Nakon dramatičnog izvrata na Maksimiru novinarka RTL-a Danas Donna Diana Prćić razgovarala je s trenerom Plavih Marijom Kovačevićem.

"Povijest se ponavlja, nekako su Dinamu uvijek ta prva kola zanimljiva. Nemam što reći... Primili smo golove iz dva šuta i cijelo to prvo poluvrijeme je bilo za zaborav. Oni su bili fizički dominantni. Nismo se mogli nametnuti, nije to prvo poluvrijeme bilo dobro, ali u drugom smo napravili izmjene, znali smo da imamo rezerve u sebi", rekao je Kovačević na početku razgovora.

"Moram pohvaliti i publiku, nosili su nas kada smo gubili 2:0. Igračima sam pod poluvremenom govorio da je bitno da postignemo jedan gol, da će se sve okrenuti i bilo je...", dodao je.

"kako je išla utakmica kraju, vidjelo se da bismo mi trebali doći do pobjede, ali ipak nije bilo lagano. Moram pohvaliti ekipu Thuna, dobro su se branili s igračem manje, par puta su čak i produžecima pokušavali iz kontri. no, mislim da smo na kraju ipak mi zasluženo pobijedili. Nije bilo lagan, ali jedan preokret koji nas veseli, Sretan sam zbog nas, navijača, naših navijača", rekao je Kovačević.

"Moram još jednom pohvaliti ekipu Thuna, to je prvak Švicarske i čudi me kako su predstavljani u javnosti. Znao sam da su dobra ekipa i sve dobre stvari koje imaju su iskoristili. Mi nismo dobro reagirali, tako je bilo i u Thunu, ali dobro, kad pogledamo obje utakmice, mislim da smo mi pokazali više, bez obzira na sve. Rast ćemo iz utakmice u utakmicu, vraća se Stojković, dobili smo Kačavendu", rekao je.

Odgovorio je na pitanje koliko im je nedostajao Stojković u utakmicama protiv Thuna:

"Pa kako nam ne bi nedostajao. Puno se pisalo o tome kako je Thun ostao bez igrača,da ima samo tri iz prošle sezone, ali i mi nismo mogli računati na Stojkovića, Bakrara, Livakovića koji su nam bili bitni u proljetnom dijelu. No, 160 dana nismo doživjeli poraz i veseli me to. I danas kad smo gubili, vjerovali smo. Ova ekipa ima karakter. Sretan sam i ponosan što sam trener ove ekipe i nadam se da ćemo i dalje uveseljavati naše navijače, ali da više neće biti ovako stresno"

Osvrnuo se Kovačević na pobjednički gol koji je zabio Valinčić. To je Morisu bio prvi gol za Dinamo.

"Prvi, ali pravi. U zadnjim minutama cijeli se unio u šut i svaka mu čast", rekao je Kovačević pa se na kraju osvrnuo na sljedećeg protivnika u 3. pretkolu, kojega će doznati u srijedu, a to će biti pobjednik dvoboja između KÍ Klaksvíka (Farski Otoci) i Kauno Žalgirisa (Litva) kojeg vodi Željko Sopić.

"Sutra ćemo imati lagani trening pa ćemo pratiti tu utakmicu da možemo odmah skautirati protivnika. Mislim da su to podjednake ekipe, manje je bitno tko će proći. Vjerujem da ćemo mi biti još bolji i napraviti još jedan korak. Osigurali smo sada Europu, Konferencijsku ligu, ali nama je želja Liga prvaka i borit ćemo se za nju", proučio je pa se osvrnuo na sljedeću utakmicu, u petak protiv Slaven Belupa na otvaranju SHNL-a:

"Umor je danas sigurno, ali za tri dana se budemo se mi vratili. Imamo igrača, pozicije su duplirane tako da ćemo protiv Slaven Belupa dati priliku igračima koji nisu danas dobili priliku. I ja se veselim, kažem, početku prvenstva. Želja nam je da prvenstvo krenemo s pobjedom."