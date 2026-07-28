Maksimirsko ludilo podijelilo navijače i otvorilo brojna pitanja: 'Uzeli su mi godine života'

Dinamo je na Maksimiru ispisao jednu od najdramatičnijih europskih priča posljednjih godina. U susretu prepunom preokreta, nervoze i nevjerojatnih obrata, Modri su nakon produžetaka uspjeli izboriti nastavak kvalifikacija za Ligu prvaka, a čovjek odluke bio je Moris Valinčić, čiji je pogodak donio veliko slavlje zagrebačkoj momčadi.

Švicarski prvak na gostovanju u Zagrebu šokirao je domaćina već u ranoj fazi utakmice. Brighton Labeau pogodio je u četvrtoj minuti, a Marco Burki u 22. minuti povećao prednost gostiju. Dinamo se dugo mučio pronaći pravi odgovor, a situacija je postajala sve teža. Ipak, ključni trenutak dogodio se u 67. minuti kada je Burki isključen, nakon čega su Modri dobili priliku za povratak u susret.

Momčad s Maksimira tada je pokazala nevjerojatan mentalitet. Dion Drena Beljo vratio je nadu pogotkom u 74. minuti, a samo nekoliko minuta kasnije Lukas Kačavenda zabio je za izjednačenje i potpuni povratak Dinama u utakmicu. Pobjednik se odlučivao u produžecima, a tada je na scenu stupio Moris Valinčić koji je u 112. minuti postigao pogodak za veliko slavlje i nastavak Dinamove europske avanture.

Nakon susreta, Dinamo je pobjedu proslavio i objavom na službenim društvenim mrežama, a reakcije navijača bile su, kao i uvijek nakon ovakvih utakmica, podijeljene. Dok su jedni slavili nevjerojatan karakter momčadi i veliki preokret, drugi su upozoravali na probleme u igri koji su bili vidljivi tijekom većeg dijela utakmice.

"Livakovića koliko košta, da košta, odmah dovedite!!!", jedan je od komentara navijača koji smatraju kako bi povratak Dominika Livakovića bio veliko pojačanje za momčad.

Bilo je i onih koji su istaknuli nezadovoljstvo izvedbom unatoč prolasku:

"Super za prolaz. Ali realno ovakva igra je sramotna. A da ne pričamo da nisu igrača više imali, ne bi ni gola dali."

S druge strane, dio navijača naglasio je borbenost i karakter momčadi:

"Ne treba ništa reći osim OSTAVLJENO JE SRCE NA TERENU."

Među komentarima se mogla pronaći i kritika na račun trenera i pojedinih igrača:

"Večeras do ponoći smijeniti trenera, ovo smo prošli da ni sami ne znamo kako... Odlično, a i dobili smo odgovor jesu li Mišić i Beljo za reprezentaciju. Nisu i točka."

Neki navijači smatraju kako je isključenje protivničkog igrača bilo presudan trenutak susreta:

"Da nije bilo crvenog, ne bi zabili do Božića, budimo realni."

Ipak, bilo je i onih kojima je drama na Maksimiru donijela samo dodatnu dozu emocija:

"Ak me sad nije srčani strefil, onda mislim da i ne bu tak skoro. Najbolja je juha kad se uz Dinamo kuha."

Jedan od navijača slikovito je opisao stres kroz koji su prošli svi koji su pratili utakmicu:

"Uhhh... uzeli su mi dvije godine života. Al nema veze... Ajmo plavi."