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ŠVICARCI NA KOLJENIMA /

Pogledajte golčinu Valinčića koja je dovela Dinamo na milimetar do prolaska

Valinčić zabio golčinu u najvažnijem trenutku

28.7.2026.
22:37
Maj Gašparac
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Dinamo je u drugom produžetku uzvratne utakmice 2. prekola Lige prvaka protiv Thuna preokrenuo rezultat.

Gubili su Plavi 0:2 pa u drugom poluvremenu poravnali na 2:2, a taj rezultat stajao je na semaforu do drugog produžetka kada je Valinčić zabio za 3:2 i doveo Plave na milimetar do prolaska u sljedeće pretkolo Lige prvaka.

Zabio je Valinčić u 112. minuti nakon sjajne solo akcije i neobranjivog udarca s ruba šesnaesterca.

Uzvratna utakmica drugog pretkola Lige prvaka između Dinama i Thuna na Maksimiru igra se 28. srpnja. Dvoboj počinje u 20 sati i ekskluzivno ga gledajte na glavnom kanalu RTL-a i platformi VOYO. Tekstualni prijenos pratite na portalu Net.hr.

DinamoThunMoris Valinčić
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