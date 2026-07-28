Heroj Maksimira otkrio što je presudilo u ludom preokretu: 'Ova ekipa ima nešto posebno'

Dinamo je na Maksimiru proživio jednu od onih europskih večeri koje se dugo pamte. Nakon velikog preokreta i drame koja je trajala sve do produžetaka, Modri su izborili nastavak borbe za plasman u Ligu prvaka, a junak pobjede bio je Moris Valinčić.

Švicarski prvak poveo je u Zagrebu pogocima Brightona Labeaua već u četvrtoj minuti te Marca Burkija u 22. minuti i dugo držao Dinamo na rubu ispadanja. Situacija se dodatno zakomplicirala kada je Burki u 67. minuti zaradio crveni karton, što je otvorilo prostor domaćoj momčadi za veliki povratak.

Dinamo je tada pokazao karakter. Dion Drena Beljo u 74. minuti smanjio je zaostatak, a samo četiri minute kasnije Lukas Kačavenda zabio je za izjednačenje i odveo utakmicu u produžetke. U završnici velike drame ukazao se Moris Valinčić koji je u 112. minuti pogodio za pobjedu i veliko slavlje na Maksimiru.

Nakon susreta, strijelac odlučujućeg pogotka stao je pred kamere RTL-a i novinarku Donnu Dianu Prćić, a nije skrivao koliko mu znači pobjeda pred domaćim navijačima.

"Prvo bih se zahvalio navijačima koji su došli i napravili nam ovaj spektakl. Ne znam ni kako bih opisao ovu utakmicu i ovu večer. Teško je pronaći prave riječi za sve što se događalo", rekao je Valinčić.

Iako je upravo njegov pogodak donio prolaz, istaknuo je kako mu je puno važniji način na koji je momčad uspjela preokrenuti susret nakon teškog početka.

"Naravno da mi puno znači prvi pogodak za Dinamo, ali najviše mi znači to kako se ekipa uspjela izvući. Preokrenuti 0:2 protiv ovakve momčadi, koja je jako dobro organizirana i čvrsta u obrani, nije nimalo lako. Najviše mi je drago zbog cijele ekipe. Ovo što sam ja danas mogao pomoći je samo dio svega", poručio je strijelac pobjedničkog pogotka.

Dinamo je veći dio utakmice izgledao kao momčad koja se nalazi pred ispadanjem, posebno nakon slabog ulaska u susret. Valinčić je priznao kako početak nije bio na razini, ali je naglasio kako je momčad pokazala ono najvažnije – karakter.

"Nismo dobro otvorili utakmicu. Stalno smo naglašavali prekide, a opet smo primili pogodak nakon jedne takve situacije. To je nešto što moramo popraviti ako želimo postati još bolja momčad. Ali ova ekipa ima nešto posebno. Pokazali smo karakter i jako mi je drago što smo uspjeli izvući ovu utakmicu. Ovo je stvarno neopisiva noć", zaključio je Valinčić.

Nakon velike pobjede protiv švicarskog prvaka, Valinčić je istaknuo kako je ključ uspjeha bila dobra priprema utakmice i kvalitetna analiza protivnika.

"Sigurno je da su dosta okomita momčad. Mislim da smo mi danas odigrali bolju utakmicu, posebno u drugom poluvremenu i njegovoj završnici. Tada smo bili jako dobri i vjerujem da nas je to na kraju nagradilo", rekao je.

Dodao je kako je momčad detaljno proučila protivnika, što se na kraju pokazalo kao važan faktor u prolasku dalje.

"Analizirali smo ih, po meni, još bolje nego što su oni očekivali i to je na kraju urodilo plodom. Odigrali smo jako dobru utakmicu i zasluženo prošli dalje", dodao je Valinčić.

Dinamo će uskoro saznati novog protivnika u nastavku kvalifikacija za Ligu prvaka, no Valinčić smatra kako je najvažnije da momčad ostane spremna i fokusirana.

"Prvo se moramo dobro odmoriti nakon ove utakmice pa protiv Slavena, dobro se regenerirati u ova dva-tri dana i onda ćemo vidjeti tko nam dolazi. Tko god dođe, dođe. Najvažnije je da mi budemo pravi", poručio je.

Na pitanje hoće li momčad proslaviti veliku pobjedu, odgovorio je kratko i uz osmijeh:

"Malo, ali ne previše."

Dinamo je tako nakon velike drame na Maksimiru izborio nastavak europskog puta, a Moris Valinčić postao je jedan od glavnih junaka večeri koja će ostati zapisana u novijoj europskoj povijesti zagrebačkog kluba.