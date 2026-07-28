'Nikad nećeš žaliti svoje stvari, ime i grad': Šibenik pokazao koliko srce ima za Arsena

88. ROĐENDAN GENIJA /

Da je živ, danas bi 88. rođendan slavio veliki Arsen Dedić. Legendarnog šibenskog pjesnika i kantautora sjetili su se i ulični umjetnici i u rodnom mu gradu napravili mural.

Mural je trajni poklon gradu i njegovim stanovnicima, rekao nam je jedan od autora Krešimir Golubić. Ima dimenzije 13 × 4 metra. Na njemu su i stihovi legendarne Arsenove pjesme "Moderato cantabile", "nikad nećeš žaliti svoje stvari, ime i grad..."