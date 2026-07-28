Umalo novi šok na Maksimiru: Thun u produžetku zapucao sjajnu priliku

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

UF /

Nogometaši Thuna imali su veliku priliku protiv Dinama u prvom produžetku njihove utakmice u 2. pretkolu Lige prvaka, ali na sreću Plavih zapucali su obećavajuću kontru.

Uzvratna utakmica drugog pretkola Lige prvaka između Dinama i Thuna na Maksimiru igra se 28. srpnja. Dvoboj počinje u 20 sati i ekskluzivno ga gledajte na glavnom kanalu RTL-a i platformi VOYO. Tekstualni prijenos pratite na portalu Net.hr.