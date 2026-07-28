Juriš Dinama u finišu prvog poluvremena: Ovako je Goda pokušao iznenaditi Švicarce

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NE IDE PA NE IDE /

Bek Dinama Goda je nakon dobrog prodora pokušao iznenaditi obranu Thuna u uzvratnoj utakmici 2.pretkola Lige prvaka. Plavi su u tim trenucima gubili 0:2 i pogotkom bi se vratili u utakmicu, ali, nažalost, Godin udarac nije išao u okvir gola.

Uzvratna utakmica drugog pretkola Lige prvaka između Dinama i Thuna na Maksimiru igra se 28. srpnja. Dvoboj počinje u 20 sati i ekskluzivno ga gledajte na glavnom kanalu RTL-a i platformi VOYO. Tekstualni prijenos pratite na portalu Net.hr.