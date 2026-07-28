Večeras se odlučuje Dinamova europska sudbina: Evo gdje gledati utakmicu s Thunom

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prvak protiv prvaka /

Uoči početka utakmice atmosfera na Maksimiru sve je užarenija. U Dinamu vlada optimizam i veliko samopouzdanje, no sličnu poruku poslali su i iz redova Thuna, čiji su igrači uoči susreta istaknuli kako vjeruju u prolazak.

Momčad Dinama uoči posljednjih priprema povukla se u svlačionicu, a odbrojavanje do početka susreta polako ulazi u završnicu.

Sve najvažnije detalje s Maksimira možete pratiti uživo na RTL-u i platformi Voyo. Prijenos utakmice Dinamo – Thun počinje u 20 sati.