Bivši Dinamov golgeter upozorava uoči uzvrata: 'Moraš ići 300 na sat, a onda...'

Uoči uzvratne utakmice Dinama i Thuna na Maksimiru, očekivanja od hrvatskog prvaka su velika. Nakon remija 1:1 u prvoj utakmici, Dinamo pobjedom protiv švicarskog prvaka može osigurati prolazak u sljedeće kolo kvalifikacija za Ligu prvaka.

Za RTL je uoči susreta govorio bivši napadač Dinama Tomislav Šokota, koji je istaknuo Donni Diani Prćić kako će ključ uspjeha biti drugačiji pristup i veće samopouzdanje nego u prvom dvoboju.

Kakav je vaš osjećaj uoči ovog drugog susreta sa švicarskim prvakom? Kakvu utakmicu očekujete večeras?

"Sigurno da smo malo nezadovoljni nakon prve utakmice u kojoj je rezultat bio 1:1. Možda nismo ušli s onim gardom s kojim smo trebali ući. Nedostajalo je malo više samopouzdanja, malo više vjere i onoga što smo pokazivali prošle sezone.

Međutim, to je bila prva utakmica. Neki igrači, poput Vidovića, igrali su na novim pozicijama, nedostajao nam je Stojković, a imamo i Oršića koji se vratio. Vjerujem da danas, na našem terenu i pravoj travi, Dinamo ima kvalitetu koja je ipak dosta veća od Thuna. Ali bez tog garda i pobjedničkog mentaliteta vrlo teško ćemo večeras pobijediti."

Gard i pobjednički mentalitet istaknuli ste kao ključ. Je li se tjedan dana nakon prve utakmice moglo nešto promijeniti?

"To je najbitnije. Mislim da je svatko tko je gledao utakmicu vidio da smo možda ušli malo bojažljivo. Bilo je dosta ispitivanja snaga, a kada tako uđeš u utakmicu, kasnije je vrlo teško promijeniti njezin tijek.

Moramo vjerovati u sebe, od prve do posljednje minute biti potpuno unutra i znati što Dinamo predstavlja te kakvu kvalitetu imamo. Pokazali smo da smo kvalitetnija momčad, ali to samo po sebi ništa ne znači. Ako ne uđeš u utakmicu s vjerom i samopouzdanjem, vrlo je teško kasnije to nadoknaditi."

Dinamo - Thun gledajte od 20:00 sati na programu RTL-a i platforme Voyo.

Spomenuli ste Mislava Oršića. Njegova prva službena utakmica na Maksimiru nakon povratka u Dinamo. Koliko njegov povratak znači momčadi i što može donijeti u ovoj sezoni?

"Svi znamo tko je Mislav Oršić i što je napravio za Dinamo. On je praktički već ušao u legendu kluba.

Pričao sam s nekim njegovim trenerima i mislim da mu treba malo vremena. Neće odmah u prvim utakmicama biti onaj pravi, iako je meni na pripremama u prvoj utakmici izgledao jako dobro. Čak sam mu rekao da će biti veliko pojačanje i još uvijek vjerujem u to.

Treba se malo prilagoditi, ali ono što je kod njega najbitnije jest njegova efikasnost. Šanse koje dobije on će zabijati. Kako vrijeme bude prolazilo, vjerujem da ćemo gledati onog Oršića kojeg svi priželjkujemo."

Za kraj, jeste li optimistični uoči prolaska Dinama večeras?

"Ja sam rekao 3:0. Svi me pitaju zašto, ali kvaliteta je na strani Dinama i mislim da bi to mogao biti rezultat. Međutim, svi znamo što je nogomet. Moraš dati sve od sebe, ići 300 na sat, a onda će ta kvaliteta doći do izražaja."