Cucurella ispunio obećanje dano prije SP-a: Pokazao tetovažu kojom je odao počast izborniku

"Crvena furija" u velikom je finalu nadigrala Argentinu i stigla do svjetskog zlata, a španjolski reprezentativac Marc Cucurella održao je riječ koju je dao prije početka turnira, istetovirao je lik izbornika Luisa de la Fuentea na svom tijelu.

Lijevi bek još je uoči Svjetskog prvenstva poručio da će, osvoji li Španjolska naslov prvaka svijeta, trajno ovjekovječiti čovjeka koji je predvodio reprezentaciju do najvećeg uspjeha. Nakon povijesnog trijumfa nije bilo dvojbe da će obećanje i ispuniti.

Foto: Screenshot: Instagram/ cucurella3

Cucurella je sada na Instagram Storyju podijelio fotografiju svježe tetovaže. Na njegovoj ruci nalazi se lik izbornika Luisa de la Fuentea kako u rukama drži trofej svjetskog prvaka, čime je nogometaš odao počast čovjeku koji je Španjolsku odveo na vrh svijeta.

Nova tetovaža uklopljena je među postojeće motive na njegovoj ruci, uz ružu i lava, a za njezinu izradu ponovno je bio zadužen Joaquín Ganga, jedan od najpoznatijih svjetskih tattoo umjetnika. Ganga, koji dolazi iz Murcije, tijekom karijere radio je tetovaže brojnim svjetskim zvijezdama, među kojima su LeBron James, Drake i Canelo Álvarez.

De la Fuente tako nije ostao upisan samo u povijest španjolskog nogometa kao izbornik koji je osvojio svjetski naslov, već je dobio i trajno mjesto na tijelu jednog od ključnih igrača svoje šampionske momčadi.