Osvojio je svjetsko zlato, ali prava 'kazna' tek dolazi: Cucurella ide pod iglu zbog izbornika

Više od tjedan dana prošlo je od povijesnog trenutka u kojem je Španjolska osvojila naslov svjetskog prvaka na Svjetskom prvenstvu u SAD-u, Meksiku i Kanadi. "Crvena furija" u velikom je finalu nadigrala Argentinu i stigla do trofeja, a jedan od reprezentativaca sada ispunjava obećanje koje je dao prije početka turnira.

Marc Cucurella odlučio je trajno obilježiti najveći uspjeh svoje karijere, tetovažom lika izbornika Luisa de la Fuentea na svom tijelu.

Lijevi bek je još prije Mundijala poručio da će, ako Španjolska osvoji naslov svjetskog prvaka, na kožu staviti lice čovjeka koji je predvodio momčad do povijesnog uspjeha. Nakon što je posljednji zvižduk finala označio početak velikog slavlja, povratka više nije bilo.

De la Fuente se na tu temu našalio nakon osvajanja naslova, poručivši da vjeruje kako će igrači održati svoja obećanja.

"Napravili su pogrešku, ali oni su ljudi od riječi i držat će se onoga što su rekli. Nisam toliko ružan, samo će morati pronaći dio tijela koji nije previše vidljiv", našalio se španjolski izbornik, dodajući kako je još nekoliko igrača dalo slična obećanja.

"Kad nešto kažeš, moraš to i ispuniti", poručio je De la Fuente.

Cucurella je svoje riječi odlučio pretvoriti u djelo. Na društvenim mrežama već se pojavila skica buduće tetovaže, a informaciju je potvrdio i poznati nogometni insajder Fabrizio Romano. Sam nogometaš dodatno je potvrdio cijelu priču kratkom porukom na društvenim mrežama: "Obećanja se moraju ispuniti."

🇪🇸🫱🏻‍🫲🏼 Marc Cucurella, getting tattoo of Luis de la Fuente’s face as he promised before the World Cup. 😁 pic.twitter.com/M8d6llfyOC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 28, 2026

Za realizaciju ove neobične tetovaže Cucurella je odabrao Joaquína Gangu, renomiranog umjetnika iz Murcije koji je radio za brojne svjetske zvijezde, među kojima su košarkaš LeBron James, reper Drake i boksač Canelo Álvarez.

Tako će De la Fuente, osim u povijesti španjolskog nogometa, uskoro imati posebno mjesto i na tijelu jednog od svojih najvažnijih igrača na putu do svjetskog zlata.