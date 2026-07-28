Pomoćni trener Dinama stao pred kameru: 'Moramo biti bolji u svim segmentima'

Sandro Bloudek, pomoćni trener Dinama, razgovarao je s reporterkom RTL Danas Donnom Dianom Prćić uoči uzvaratne utakmice protiv Thuna u 2. pretkolu Lige prvaka. Nakon što je prošloga tjedna prva utakmica u Švicarskoj završena 1:1, Plavi će na svom Maksimiru loviti pobjedu za plasman u 3. pretkolo.

Uzvratna utakmica drugog pretkola Lige prvaka između Dinama i Thuna na Maksimiru igra se 28. srpnja. Dvoboj počinje u 20 sati i ekskluzivno ga gledajte na glavnom kanalu RTL-a i platformi VOYO. Tekstualni prijenos pratite na portalu Net.hr.

Dinamo će protiv Thuna istrčati u sastavu Filipović - Valinčić, Dominguez, McKenna, Goda - Vidović, Mišić, Zajc - Lisica, Beljo, Oršić.

Na početku razgovora Bloudek je govorio o sastavu:

"Nije bilo prevelikih dvojbi, odlučili smo se za isti sastav kao prije tjedan dana. Znamo da imamo dobre opcije, ali odlučili smo krenuti s istim sastavom".

Potom je odgovorio na pitanje kakav Dinamo ćemo gledati večeras.

"Znamo da trebamo biti bolji u svim segmentima igre da bismo pobijedili Thun. Vidjeli smo da je jedna dobra ekipa, mi moramo biti bolji u svim segmentima da bi prošli dalje", rekao je Bloudek.

Komentirao je Bloudek momčad Thuna koja je nakon prve utakmice protiv Dinama u prvenstvu upisala pobjedu, a golove su postigli nakon prekida.

"To je ekipa koja je jako direktna, dobra na drugim loptama, intenzivna u duelima i jako dobra u ofenzivnim prekidima. Mi smo se već nakon prve utakmice pripremali na te stvari, nije bilo nepoznanica. Sada je samo igračima jasnije koliko to oni rade često i koliko su intenzivni u tom segmentu igre. Ovaj vikend su pokazali i s drugim sastavom da je to jedna jaka ekipa, ali mi znamo da smo bolji i ako se budemo prezentirali kako znamo, pobijedit ćemo."

"Idemo po prolaz", zaključio je Bloudek.