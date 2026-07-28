FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
BURNE REAKCIJE /

Kovačevićev izbor podigao prašinu: 'Čovjek se pita je li on normalan. Gori smo od Hajduka...'

Kovačevićev izbor podigao prašinu: 'Čovjek se pita je li on normalan. Gori smo od Hajduka...'
×
Foto: BEAUTIFUL SPORTS/Stanusic/imago sportfotodienst/Profimedia

Utakmicu Dinamo - Thun ekskluzivno gledajte na glavnom kanalu RTL-a i platormi Voyo

28.7.2026.
18:48
M.G.
BEAUTIFUL SPORTS/Stanusic/imago sportfotodienst/Profimedia
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Dinamo protiv Thuna na svojem terenu igra uzvratnu utakmicu 2. pretkola Lige prvaka, a sat vremena prije početka susreta objavljen je službeni sastav Plavih koji će na svom terenu tražiti pobjedu za prolazak u sljedeće pretkolo. Očekivano sastav je izazvao brojne komentare.

Uzvratna utakmica drugog pretkola Lige prvaka između Dinama i Thuna na Maksimiru igra se 28. srpnja. Dvoboj počinje u 20 sati i ekskluzivno ga gledajte na glavnom kanalu RTL-a i platformi VOYO. Tekstualni prijenos pratite na portalu Net.hr.

Trener Dinama Mario Kovačević odlučio je na teren poslati sljedeći sastav:

Filipović - Valinčić, Dominguez, McKenna, Goda - Vidović, Mišić, Zajc - Lisica, Beljo, Oršić

Ubrzo nakon objave početnih 11 na društvenim mrežama su se javili navijači podijelili svoja razmišljanja o početnoj momčadi. Prenosimo neke od komentara:

"Lisica ako i danas zezne, kako će protiv jačih. Koliko Bakrar nam fali, a nije ni počelo prvenstvo, a za Europu neću govoriti".

"Ako ne prođemo zahvaliti se treneru i još nekima".

"U vezi smo gori od Hajduka,kakva su to rješenja na klupi za Ligu prvaka Šunta i Kačavenda".

"Pa da se pita čovjek je li Mario Kovačević normalan???"

DinamoThunMario KovačevićLiga Prvaka
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike