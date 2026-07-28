Kovačevićev izbor podigao prašinu: 'Čovjek se pita je li on normalan. Gori smo od Hajduka...'

Dinamo protiv Thuna na svojem terenu igra uzvratnu utakmicu 2. pretkola Lige prvaka, a sat vremena prije početka susreta objavljen je službeni sastav Plavih koji će na svom terenu tražiti pobjedu za prolazak u sljedeće pretkolo. Očekivano sastav je izazvao brojne komentare.

Uzvratna utakmica drugog pretkola Lige prvaka između Dinama i Thuna na Maksimiru igra se 28. srpnja. Dvoboj počinje u 20 sati i ekskluzivno ga gledajte na glavnom kanalu RTL-a i platformi VOYO. Tekstualni prijenos pratite na portalu Net.hr.

Trener Dinama Mario Kovačević odlučio je na teren poslati sljedeći sastav:

Filipović - Valinčić, Dominguez, McKenna, Goda - Vidović, Mišić, Zajc - Lisica, Beljo, Oršić

Ubrzo nakon objave početnih 11 na društvenim mrežama su se javili navijači podijelili svoja razmišljanja o početnoj momčadi. Prenosimo neke od komentara:

"Lisica ako i danas zezne, kako će protiv jačih. Koliko Bakrar nam fali, a nije ni počelo prvenstvo, a za Europu neću govoriti".

"Ako ne prođemo zahvaliti se treneru i još nekima".

"U vezi smo gori od Hajduka,kakva su to rješenja na klupi za Ligu prvaka Šunta i Kačavenda".

"Pa da se pita čovjek je li Mario Kovačević normalan???"