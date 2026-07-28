Provjerite početni sastav Dinama za utakmicu protiv Thuna

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

ODABRANIH 11 /

Dinamo protiv Thuna na svom Maksimiru lovu pobjedu koja ga vodi u 3. pretkolo Lige prvaka, a trener Plavih Mario Kovačević odlučio je na teren poslati sljedeći sastav:

Filipović - Valinčić, Dominguez, McKenna, Goda - Vidović, Mišić, Zajc - Lisica, Beljo, Oršić

Uzvratna utakmica drugog pretkola Lige prvaka između Dinama i Thuna na Maksimiru igra se 28. srpnja. Dvoboj počinje u 20 sati i ekskluzivno ga gledajte na glavnom kanalu RTL-a i platformi VOYO. Tekstualni prijenos pratite na portalu Net.hr.