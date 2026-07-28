Gospićani i Vlada sjeli za stol: Pogon za preradu Litija ne može raditi, a što je s otpadom?

MJESEC DANA OD PROSVJEDA /

Više od 45 tisuća tona ilegalno odloženog otpada u Gospiću napokon dobiva prve konkretne rokove za sanaciju. Vlada i građanske inicijative postigle su dogovor o objavi analiza i daljnjim koracima, a otvoreno je i pitanje pogona za preradu litija.

Od građanskog bunta na ulicama Gospića do prvog zajedničkog dogovora. Mjesec dana nakon prosvjeda u Gospiću, predstavnici građana i Vlade sjeli su za isti stol. Jedan od glavnih zahtjeva građana bio je uvid u rezultate svih dosad provedenih analiza. Uz objavu analiza, iz Vlade stiže i poruka o zajedničkom pristupu rješavanju problema.

"Ovdje nema dviju strana, dapače jednak nam je interes svima u ovom postupku, da se čim prije zbrine taj opasni i neopasni otpad, da se sanira tlo i da se čim rije taj prostor gdje je taj otpad odložen uredi sukladno zakonu", rekao je ministar Branko Bačić.

Fond za zaštitu okoliša u međuvremenu priprema tehničku dokumentaciju za sanaciju najzahtjevnijeg dijela lokacije koju su dužni pripremiti do 20. rujna. Više pogledajte u prilogu