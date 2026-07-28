Jedno od najpoznatijih svetišta na svijetu: Ovdje je podijeljeno više od 51 milijun pričesti

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ŽRTVA OSKRVNUĆA /

Međugorje je jedno od najpoznatijih svetišta na svijetu kojeg svake godine posjete deseci tisuća hodočasnika koji ovdje dolaze po duhovnu okrjepu.

Točan broj hodočasnika koji su ga posjetili u posljednjih 45 godina nije moguće sa sigurnošću utvrditi. Ali, službene brojke međugorskog župnog ureda govore o velikom zanimanju vjernika za ovo malo bosansko-hercegovačko mjesto.

Prema njihovim podacima, od 1985. u Međugorju je podijeljeno više od 51 milijun pričesti, a na misama je od 1986. koncelebriralo više od milijun i 150 tisuća svećenika koji mise služe i na otvorenom prostoru iza crkve svetoga Jakova. Upravo ovdje je vandal zapalio vanjski oltar.

Osim crkve, iznad zaseoka Podbrdo nalazi se Brdo ukazanja koje je udaljeno oko dva kilometra i nezaobilazno je mjesto svih hodočasnika. Tu je počeo međugorski fenomen 1981. kada je šestero mladih tvrdilo da je vidjelo Gospu. Službeno se obilježava 25. lipnja svake godine.

Na ovom mjestu podignut je i Gospin kip koji je sinoć oskvrnut. Na meti vandala našao se i još jedan kip kod Plavog križa.

Svakoga ljeta u Međugorju se održava Mladifest koji okuplja desetke tisuća mladih iz cijeloga svijeta. Ove godine će se održati od 1. do 6. kolovoza.