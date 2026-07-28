Više od 200.000 ljudi evakuirano, spaljen je cijeli grad: 'Ovo je borba Davida i Golijata'

PAKAO U FRANCUSKOJ /

Francuska i Španjolska nastavljaju utrku s vremenom da velike požare stave po kontrolu do novog toplinskog vala koji je najavljen za sutra. U Španjolskoj veliki požar hara kod Madrida, u Francuskoj svega 15 kilometara od Bordeauxa. Dok bitka i dalje traje obje vlade suočavaju se s kritikama za lošu pripremljenost na sezonu požara.

Poslijepodne se vatra pojavila u blizini vojnoe baze Jug u kojoj su smješteni francuski padobranci. inače oko Bordeauxa smještena je francuska vojna i zrakoplovna industrija.

"Požar je golem, to je poput Davida protiv Golijata. Kažu nam da smo mali, ali imamo dobru strategiju", tvrdi francuski vatrogasac Eric Brocardi.

Ključno je krčenje protupožarnih prosjeka - napravljeno ih je stotinjak kilometara. Francuski predsjednik Macron na terenu se brani se od kritika da vlada nije spremno dočekala sezonu. "Osobno jamčim da ćemo se nastaviti unapređivati kao što smo činili nakon svake prethodne krize. Ali u ovom trenutku moramo ostati ujedinjeni i usredotočeni na djelovanje", kazao je.

Još jedna kontroverza je grad Le Porge od kojeg je ostao samo pepeo. Ovaj je požar ukupno progutao 240 kuća. Stanovnici propitkuju je li grad žrtvovan da se spasi obližnja elitna lokacija na Atlantiku, Cap Ferea.

"U operativnoj strategiji poluotok Cap Fere predstavlja ključni element. Kako bismo spriječili da se požar proširi prema poluotoku gdje se nalazi mnogo kuća i kampova cilj je bio napraviti prosjek kroz šumu", tvrdi vatrogasac. Uz obalu atlantika danas je evakuirano još 4000 turista, ukupno 220 000 ljudi. Zbog sumnje u izazivanje požara uhićene su 4 osobe.