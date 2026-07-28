Prava šteta što ovo nije ušlo: Pogledajte što je izveo Valinčić

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Dinamo od 22. minute na svom terenu gubi 2:0 u utakmici protiv švicarskog Thuna u 2. pretkolu Lige prvaka, a sjajnu šansu za smanjenje zaostatka stvorio si je Moris Valinčić u 35. minuti. Na žalost, njegov udarac nije ušao u mrežu.
Uzvratna utakmica drugog pretkola Lige prvaka između Dinama i Thuna na Maksimiru igra se 28. srpnja. Dvoboj počinje u 20 sati i ekskluzivno ga gledajte na glavnom kanalu RTL-a i platformi VOYO. Tekstualni prijenos pratite na portalu Net.hr.