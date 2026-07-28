Dinamo pojačao pritisak nakon šoka: Zajc propustio veliku priliku

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Nakon početnog primljenog pogotka Dinamo je odmah odgovorio još većim pritiskom prema vratima Thuna. Hrvatski prvak počeo je stvarati više prilika, a jedna od njih stigla je nakon prodora Belje u kazneni prostor.

Napadač Dinama pronašao je povratnom loptom Mihu Zajca, koji je ostao potpuno sam u šesnaestercu i pokušao iz prve završiti akciju. Ipak, njegov udarac nije bio precizan, lopta je otišla previsoko i previše u stranu, daleko od okvira gola.

Bila je to dobra prilika za Dinamo da se brzo vrati u utakmicu, ali Zajc nije uspio iskoristiti prostor koji mu je ostavljen.

Utakmicu Dinamo – Thun pratite uživo putem programa RTL-a i platforme Voyo.