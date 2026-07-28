HOO bira novog predsjednika nakon 25 godina Matešine ere

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tko je sljedeći? /

Hrvatski olimpijski odbor (HOO) u srijedu će dobiti novog predsjednika, četvrtog u svojoj 35-godišnjoj povijesti. Izaslanici izvanredne izborne Skupštine HOO-a od 13 sati u zagrebačkom hotelu Sheraton odlučit će tko će naslijediti Zlatka Matešu, koji je ovu funkciju obnašao posljednjih 25 godina.

Mateša je 21. svibnja podnio ostavku nakon afere povezane s Hrvatskim skijaškim savezom, u kojoj se istraživala sumnja na nepravilnosti i utaju novca, dok je direktor saveza Vedran Pavlek napustio Hrvatsku.

Nakon Matešina odlaska otvoreno je pitanje novog vodstva najvažnije hrvatske sportske organizacije. Kandidata za predsjednika može predložiti isključivo olimpijski sport, iako sam kandidat ne mora dolaziti izravno iz olimpijskog sporta.

Izborna skupština tako predstavlja novi početak za HOO, koji nakon četvrt stoljeća ulazi u razdoblje promjena i traženja novog smjera.