Dinamo jurnuo po izjednačenje: Sijevaju šanse pred golom Thuna

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Dinamo je jako loše počeo utakmicu protiv Thuna i već se u 4. minuti našao u rezultatskom minusu, a nakon toga su Plavi jurnuli po izjednačenje. Sijevale su šanse pred golom Thuna, a jednu od njih je promašio Oršić nakon ubacivanja Lisice.
Uzvratna utakmica drugog pretkola Lige prvaka između Dinama i Thuna na Maksimiru igra se 28. srpnja. Dvoboj počinje u 20 sati i ekskluzivno ga gledajte na glavnom kanalu RTL-a i platformi VOYO. Tekstualni prijenos pratite na portalu Net.hr.