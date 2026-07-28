Dinamo jurnuo po izjednačenje: Sijevaju šanse pred golom Thuna

PLAVI U OFENZIVI /

Dinamo je jako loše počeo utakmicu protiv Thuna i već se u 4. minuti našao u rezultatskom minusu, a nakon toga su Plavi jurnuli po izjednačenje. Sijevale su šanse pred golom Thuna, a jednu od njih je promašio Oršić nakon ubacivanja Lisice.

Uzvratna utakmica drugog pretkola Lige prvaka između Dinama i Thuna na Maksimiru igra se 28. srpnja. Dvoboj počinje u 20 sati i ekskluzivno ga gledajte na glavnom kanalu RTL-a i platformi VOYO. Tekstualni prijenos pratite na portalu Net.hr.