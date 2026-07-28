Alarm na Maksimiru: Reichmuth opasno zaprijetio, Dinamo ne izgleda dobro

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Švicarci pokazali više /

hun je ponovno pokazao koliko može biti opasan u tranziciji. Gosti su još jednom lako prošli kroz Dinamovu veznu liniju, a Nils Reichmuth otvorio je prostor za udarac s dvadesetak metara.

Veznjak švicarske momčadi snažno je opalio prema vratima, ali lopta je prošla tik uz desnu vratnicu i završila izvan okvira gola. Dinamo zasad teško kontrolira ritam utakmice, a Thun koristi svaku priliku za brzi izlazak prema naprijed.

Utakmicu Dinamo – Thun pratite uživo putem programa RTL-a i platforme Voyo.