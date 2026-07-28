FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NAPAD NA TV EKIPU /

Otok nekoć poznat po ilegalnoj gradnji, danas po apartmanima: Evo što je inspekcija otkrila

Turistička inspekcija Državnog inspektorata na Viru češlja zakonitost rada malih iznajmljivača. U fokusu im je otkrivanje nelegalnog oglašavanja na internetskim platformama te sprječavanje neregistriranog pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu.

U Viru su otkrili četiri ilegalna objekata, a danas su zapečatili dva. Vlasnici jednog fizički su napali televizijsku ekipu zbog čega je intervenirala i policija. 

Pečat državnog inspektorata za ovaj apartman znači nema zarade na crno do daljnjega. Inspektori češljaju iznajmljivače duž obale, a danas su zatvarali ilegalne objekte u Viru. 

 

 

VOYO logo
28.7.2026.
21:20
Dragana Eterović
VirInspekcijaApartmani
VOYO logo
VOYO logo
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još videa