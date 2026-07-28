Otok nekoć poznat po ilegalnoj gradnji, danas po apartmanima: Evo što je inspekcija otkrila

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NAPAD NA TV EKIPU /

Turistička inspekcija Državnog inspektorata na Viru češlja zakonitost rada malih iznajmljivača. U fokusu im je otkrivanje nelegalnog oglašavanja na internetskim platformama te sprječavanje neregistriranog pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu.

U Viru su otkrili četiri ilegalna objekata, a danas su zapečatili dva. Vlasnici jednog fizički su napali televizijsku ekipu zbog čega je intervenirala i policija.

Pečat državnog inspektorata za ovaj apartman znači nema zarade na crno do daljnjega. Inspektori češljaju iznajmljivače duž obale, a danas su zatvarali ilegalne objekte u Viru.