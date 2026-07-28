Mnogi su danas napravili veliku grešku na benzinskoj: Ove crpke izbjegavajte u širokom luku

Vozači od danas plaćaju više za gorivo. Nova ograničena cijena litre benzina iznosi 1,62 eura, dok je litra dizela 1,75 eura. No, na autocestama su cijene još više jer ondje Vladino ograničenje cijena ne vrijedi.

Putovanje prema moru tako može značajno povećati troškove, osobito ako se gorivo toči na benzinskim postajama uz autoceste.

Provjera cijena na nekoliko benzinskih postaja pokazala je da se litra benzina na autocestama prodaje po cijenama od 1,72 do 1,76 eura, dok se dizel kreće od 1,91 do čak 2 eura po litri.

To znači da će vozači za prosječni spremnik benzina izdvojiti oko 90 eura, a za spremnik dizela približno 100 eura. Mnogi vozači svjesni su razlike u cijenama, no često nemaju izbora.

"Znam da je skuplje, ali ako negdje moraš ići, natočiš i to je to", rekao nam je Hrvoje iz Nove Gradiške.

Neki su se, poput Ivone iz Nizozemske, neugodno iznenadili. "Nisam znala, evo sad sam tek na autoputu, ali nisam znala stvarno."

Stara cesta može donijeti uštedu

Vozači koji do mora putuju starom cestom mogu proći osjetno jeftinije jer se na benzinskim postajama izvan autocesta primjenjuju ograničene cijene goriva. Prosječni spremnik benzina tako će platiti oko 10 eura manje, dok je razlika kod dizela još veća i iznosi oko 13 eura.

Prema novim cijenama, litra benzina izvan autocesta stoji 1,62 eura, a dizela 1,75 eura.

Iz Petrola navode kako se gotovo 90 posto ukupne prodaje goriva ostvaruje na njihovim benzinskim postajama izvan autocesta. Iz INA-e ističu da od gotovo 400 njihovih benzinskih postaja tek tridesetak posluje na autocestama, gdje cijene nisu ograničene.

S druge strane, mali distributeri gorivo prodaju po ograničenim cijenama, ali upozoravaju da im je poslovanje sve zahtjevnije.

"Trenutačno još nešto uspijemo zaraditi jer imamo zalihe od prošlog i pretprošlog tjedna. Kada njih potrošimo, odnosno da smo danas morali nabaviti novo gorivo, bili bismo u minusu. Sve je to igra iz tjedna u tjedan, borba i stalno praćenje cijena", kaže Antonio Petković, vlasnik benzinske postaje.

Hrvatska i dalje jeftinija od većine europskih zemalja

Turisti koji prolaze kroz Hrvatsku ističu kako su cijene goriva u njihovim zemljama još više. "Kod nas je oko 2,60 eura zbog visokih poreza", kaže Wendela iz Nizozemske.

Paulin iz Njemačke navodi da je istoga jutra na njemačkoj autocesti litra goriva stajala 2,66 eura, dok je na običnim benzinskim postajama cijena bila oko 2,30 eura.

Prema podacima HAK-a, prosječne cijene goriva u Njemačkoj i dalje su iznad 2 eura po litri. U Italiji litra benzina stoji oko 1,90 eura, a dizela oko 2 eura. U Austriji je benzin oko 1,80 eura, a dizel 1,90 eura, dok su cijene u Sloveniji nešto niže – benzin stoji oko 1,58 eura, a dizel 1,69 eura.

Energetski stručnjak Ivica Jakić smatra da bi sadašnje poskupljenje moglo biti kratkoga vijeka.

"Već je danas cijena nafte pala na 86 dolara po barelu, što je vrlo znakovito. Očekujem da će iduća dva tjedna cijene ostati na ovoj razini, a moguće je i da Vlada reagira ranije. Vjerujem da ćemo se postupno vratiti na razine od prije 15 do 20 dana", kaže Jakić.

Ako se njegova očekivanja ostvare, vozače bi za dva tjedna mogle dočekati niže cijene goriva.