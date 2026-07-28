Jeste li već 'tankali' svoje limene ljubimce? Neka vas ne iznenadi: Ovo su nove cijene

Unatoč intervenciji Vlade, vozače su od ponoći na benzinskim crpkama dočekale znatno više cijene goriva.

Vlasnici benzinaca svoje će spremnike iduća dva tjedna puniti za 1.62 eura, odnosno osam centi skuplje po litri. Litra dizelskog goriva skuplja je za 16 centi te je ograničena na 1.75 eura.

Plavi dizel poskupio je najviše, čak 19 centi pa se za litru treba izdvojiti euro i 21 cent.

Vlada je ovoga puta intervenirala smanjivši trošarine i premije na gorivo.

Nove cijene će vrijediti idućih 14 dana.

Nakon razdoblja u kojem su cijene goriva padale, nove napetosti na Bliskom istoku izazvale su skok na svjetskim tržištima, a novo osjetno poskupljenje naftnih derivata moglo bi se preliti i na druge cijene. Trgovci, prijevoznici, logističari i distributeri već su najavili rast cijena svojih usluga, a posljedično i rast hrane i roba za oko 10 posto.