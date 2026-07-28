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I DO 40 STUPNJEVA /

Pred Hrvatskom je novi toplinski val! Meteorolog otkriva koliko dugo će 'prženje' potrajati

'Ljeto je stvarno iznimno vruće na zapadu našeg kontinenta, posebice neobično vruće na području Francuske. Naime, tamo gotovo mjesec i pol dana temperatura nije pala ispod 30 stupnjeva'

28.7.2026.
19:48
Dorian Ribarić
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Novi toplinski val je i pred Hrvatskom. Kada stiže i koliko će potrajati -  zna naš meteorolog Dorian Ribarić.

"Ljeto je stvarno iznimno vruće na zapadu našeg kontinenta, posebice neobično vruće na području Francuske. Naime, tamo gotovo mjesec i pol dana temperatura nije pala ispod 30 stupnjeva, u nekim mjestima prosječni maksimalci su bili i 35 u cijelom tomu razdoblju. Pritom, manjak oborina i površinski sloj tla je iznimno suh, što onda pogoduje razvoju požara. 

Slično se nastavnom razdoblju očekuje u našim krajevima. Ipak, naše tlo je dobilo oborina u zadnjem razdoblju. Stiže novi izražen toplinski val, bit će vrlo visokih temperatura iznad 35 stupnjeva ponegdje i iznad 37, što predstavlja dodatan stres za naš organizam i to će, čini se, potrajati barem 10-ak dana. Moguće da se negdje približimo 40-icama, na istoku i u Dalmatinskoj zagori", rekao je meteorolog Dorian Ribarić. 

VrijemeToplinski ValDorian Ribarić
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