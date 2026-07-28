Pred Hrvatskom je novi toplinski val! Meteorolog otkriva koliko dugo će 'prženje' potrajati

Novi toplinski val je i pred Hrvatskom. Kada stiže i koliko će potrajati - zna naš meteorolog Dorian Ribarić.

"Ljeto je stvarno iznimno vruće na zapadu našeg kontinenta, posebice neobično vruće na području Francuske. Naime, tamo gotovo mjesec i pol dana temperatura nije pala ispod 30 stupnjeva, u nekim mjestima prosječni maksimalci su bili i 35 u cijelom tomu razdoblju. Pritom, manjak oborina i površinski sloj tla je iznimno suh, što onda pogoduje razvoju požara.

Slično se nastavnom razdoblju očekuje u našim krajevima. Ipak, naše tlo je dobilo oborina u zadnjem razdoblju. Stiže novi izražen toplinski val, bit će vrlo visokih temperatura iznad 35 stupnjeva ponegdje i iznad 37, što predstavlja dodatan stres za naš organizam i to će, čini se, potrajati barem 10-ak dana. Moguće da se negdje približimo 40-icama, na istoku i u Dalmatinskoj zagori", rekao je meteorolog Dorian Ribarić.