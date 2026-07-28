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NIJE SAMO RIJEKA /

Hrvati iskreno o najtužnijim gradovima: 'Svugdje ima tuge u lijepoj našoj'

Hrvati iskreno o najtužnijim gradovima: 'Svugdje ima tuge u lijepoj našoj'
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Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Na našoj Facebook stranici čitateljima smo postavili pitanje koji je za njih najtužniji hrvatski grad

28.7.2026.
16:07
danas.hr
Sanjin Strukic/PIXSELL
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Na društvenim mrežama posljednjih se dana povela rasprava o tome koji je najtužniji grad u Hrvatskoj, a prema mišljenju brojnih korisnika interneta na vrhu te neslavne ljestvice našla se Rijeka.

No, slažu li se s tim i naši čitatelji? Na našoj Facebook stranici postavili smo im pitanje koji je za vas najtužniji hrvatski grad, a  jedinstvenog mišljenja nema.

Dok su neki izdvojili Rijeku, drugi smatraju da su puno tužniji Zagreb, Pula, Vukovar ili Karlovac, a mnogi poručuju da problem uopće nije u gradovima.

Neki smatraju da je problem u ljudima, a ne u gradu

Dio čitatelja smatra da nijedan grad sam po sebi nije tužan. Goran smatra da je presudna financijska situacija. "Kad nemaš para, svaki grad ti je tužan", kaže. 

Sličnog je mišljenja i Edi. "Nije grad tužan, već ljudi", kaže.

Jurlina dodaje da raspoloženje ponajviše ovisi o kvaliteti života. "Svaki je tužan ako osoba nema para, a isto tako svugdje se popravi raspoloženje kad imaš dobar život", rekla je. 

Pula, Zagreb, Vukovar i Karlovac među najčešćim odgovorima

Iako je Rijeka bila povod raspravi, mnogi su kao najtužnije izdvojili druge gradove.

Marko smatra da je to Pula. "Pula je najtužnija. Jedan od najljepših gradova u Hrvatskoj, na moru, u prelijepoj Istri, ali nitko nije zadovoljan i svakome nešto nedostaje", kaže.

Mirjana kao najtužniji vidi Zagreb. "Zagreb je najtužniji – oblijepljeni izlozi, stare fasade, posljedice potresa, porušena stabla... Tu sam rođena, ali nikad nije bio tužniji", rekla je. 

I Matej smatra da je glavni grad izgubio nekadašnji sjaj. "Zagreb je zmazan, prljav, derutan i smrdljiv", kaže. 

Duh rata i ranih 90-ih

Dario pak ističe da je Vukovar grad u kojem se i danas osjećaju posljedice rata. "Naš Vukovar, gdje se i danas osjeti svaka granata, svaka suza, bol i patnja devedesetih", rekao je. 

Ni Zoran nije štedio kritike na račun Karlovca. "Karlovac – grad na jednoj ulici, betonizacija i sječa zelenila. Grad koji nema pitke vode",kaže. 

Daria je među najtužnije uvrstila Obrovac, Benkovac i Drniš, dok Vilkica smatra da tuga nije vezana uz jedan grad.

"Čini mi se da svugdje ima tuge u lijepoj našoj, i u gradovima i u selima. Jedno je takvo teško vrijeme za većinu stanovnika."

Mnogi stali u obranu Rijeke

Bilo je i mnogo onih koji smatraju da je Rijeka neopravdano dobila etiketu najtužnijeg grada.

Vesna poručuje da je Rijeka sve samo ne siva. "Rijeka nije ni tužna, a kamoli najtužnija. Otvoren grad uz naše predivno more, blizu su otoci, planine i šume. Predivna nam Rijeka, a i mi smo sretni u njoj", kaže. 

Slično razmišlja i Vlado. "Rijeka je jedini grad, osim Zagreba, u kojem bih mogao živjeti u Hrvatskoj", kaže. 

GradoviHrvatska
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