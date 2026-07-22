Ovako je Mandić pravdao rušenje lipa: 'Imamo mi jako puno parkova u Karlovcu'

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'TO JE BILO STRATIŠTE' /

Rušenje više od 40 stabala lipa na Trgu bana Josipa Jelačića u Karlovcu izazvalo je veliko nezadovoljstvo dijela građana.

Unatoč prosvjedima, peticiji koju je potpisalo više od četiri tisuće ljudi te pokušajima da se zaustavi uklanjanje stabala, bageri su u svega sat vremena srušili drvored koji je gotovo pola stoljeća krasio središnji gradski trg.

'Padalo je drveće, bezdušno su ih lomili bageri, padala su gnjezda ptica, ptice su vrištale preko zvukova bagera. To je bilo stratište', komentirala je Vera Mitrović Vrbanac, članica Građanske incijative 'Ne damo ni Lipe', koje je jučer bila i privedena, kako navodi policija, 'zbog narušavanja javnog reda i mira'.

Što kaže gradonačelnik?

Iz Grada Karlovca poručuju da je uklanjanje stabala predviđeno projektom obnove Trga bana Josipa Jelačića, izgradnje obilaznice Zvijezde i rekonstrukcije Kurelčeve ulice.

Gradonačelnik Damir Mandić kaže kako trg treba postati reprezentativan gradski prostor te ističe da Karlovac raspolaže brojnim parkovima.

'Trg bana Josipa Jelačića doista treba biti reprezentativan trg, a što se tiče parkova, njih u Karlovcu imamo jako puno', rekao je.

Dio građana smatra da problem nadilazi samo uklanjanje stabala na trgu.

'Ne radi se samo o ovom projektu ni samo o lipama, već općenito o odnosu prema zelenilu u Karlovcu. Drvoredi nam nestaju, velika stara stabla zamjenjuju se parkiralištima i asfaltom. Sve je to došlo do točke apsurda', poručuje Mitrović Vrbanac.

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