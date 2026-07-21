FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
VELIKA TRAGEDIJA /

Detalji strašne nesreće kod Josipdola: Vozač je napravio kobnu grešku, maloljetnik poginuo

Detalji strašne nesreće kod Josipdola: Vozač je napravio kobnu grešku, maloljetnik poginuo
×
Foto: Ilustracija: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Slijedi daljnje kriminalističko istraživanje i vještačenje radi utvrđivanja identiteta vozača

21.7.2026.
10:08
danas.hr
Ilustracija: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

U ponedjeljak oko 9.25 sati u naselju Vojnovac, općina Josipdol, dogodila se teška prometna nesreća u kojoj je poginuo maloljetnik, javlja PU karlovačka koja je objavila detalje tragedije.

Policija je objavila da je vozač upravljao osobnim automobilom ogulinskih registarskih oznaka te je uslijed neprilagođene brzine kretanja izgubio nadzor nad upravljačem vozila s sletio udesno izvan kolnika.

Nekontroliranim kretanjem vozilo je udarilo u zemljani obrov, uslijed čega se prvrnulo na krov i zaustavilo u desnoj prometnoj traci.

U prometnoj nesreći maloljetnik je zadobio ozljede opasne po život te je preminuo u vozilu hitne medicinske pomoći. U osobnom automobilu nalazile su se još tri osobe koje nisu ozlijeđene.

Na mjestu događaja očevid su proveli zamjenik županijske državne odvjetnice i policijski službenici Policijske postaje Ogulin.

JosipdolPrometna NesrećaSudarNesreća
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike