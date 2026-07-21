Detalji strašne nesreće kod Josipdola: Vozač je napravio kobnu grešku, maloljetnik poginuo

U ponedjeljak oko 9.25 sati u naselju Vojnovac, općina Josipdol, dogodila se teška prometna nesreća u kojoj je poginuo maloljetnik, javlja PU karlovačka koja je objavila detalje tragedije.

Policija je objavila da je vozač upravljao osobnim automobilom ogulinskih registarskih oznaka te je uslijed neprilagođene brzine kretanja izgubio nadzor nad upravljačem vozila s sletio udesno izvan kolnika.

Nekontroliranim kretanjem vozilo je udarilo u zemljani obrov, uslijed čega se prvrnulo na krov i zaustavilo u desnoj prometnoj traci.

U prometnoj nesreći maloljetnik je zadobio ozljede opasne po život te je preminuo u vozilu hitne medicinske pomoći. U osobnom automobilu nalazile su se još tri osobe koje nisu ozlijeđene.

Na mjestu događaja očevid su proveli zamjenik županijske državne odvjetnice i policijski službenici Policijske postaje Ogulin.