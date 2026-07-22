Vinkovčanke čuvaju recept star generacijama: 'Žali Bože juhe bez domaće tjestenine'

Priča o domaćem tijestu počinje s domaćim jajima, ali i kvalitetnim brašnom.

"Počinje s jajima, da, a i s brašnom", kaže Mirjana Prebanić iz Vinkovaca.

U veselom društvu majstorica izrade domaće tjestenine, recept je jednostavan – važni su svježi sastojci i puno iskustva.

"Glatko brašno stavimo, negdje 100 grama na jedno jaje. Ovisi kakva su jaja, ako treba doda se malo brašna ili se doda jaje", objašnjava Mirjana.

U smjesu, kažu, ne ide ništa drugo. Sastojke treba dobro umijesiti kako bi se povezali, a nakon toga tijesto treba ostaviti da se prosuši.

"Mora biti malo prosušeno da bismo izrezali rezance. Ako je mekano, onda se lijepi i ne ispadne dobro", kaže Kata Šarić iz Vinkovaca.

Koliko dugo treba mijesiti i sušiti tijesto, najbolje se, kažu, osjeti rukama.

"Nema vremenskog termina koliko treba, ali mi to već znamo. Mi smo vam majstorice u tome", dodaje Kata.

Recepti koji se prenose generacijama

Vještinu izrade domaće tjestenine naučile su od svojih majki, baka i teta, a danas je prenose dalje.

"Mame, bake, tete – to se prenosi. Jer juha, ako nije domaća tjestenina, žali Bože, nije prava juha", kaže Marija Mišetić iz Vinkovaca.

Prava domaća juha, poručuju, najbolja je sa sitno ribanom tjesteninom, taranicom, no iz istog tijesta rade se i brojne druge vrste.

"Mi recimo radimo široke rezance, uske rezance, radimo flekice za kupus, radimo sitne one kockice za juhu", govori Ivanka Klepić iz Vinkovaca.

Tijesto vješto i zajedničkim snagama razvlače, a iz njega nastaju tanki rezanci za juhe, ali i oni deblji za fiš. Može se pripremiti i na slatki način.

"Skuhate rezance i pospete ih makom i šećerom i uživate", otkriva Verica Mijatović iz Vinkovaca.

Mijese, druže se i čuvaju zajedništvo

Majstorice iz Vinkovaca uživaju u onome što rade.

"Sve što mi same napravimo, mi to volimo i to je najbolje", kaže Ivanka.

Svoje znanje i iskustvo dijele i s drugima kroz radionice izrade domaće tjestenine.

"Rade u društvu, zabavljaju se uvijek. Tu je nekakva šala, smijeh i ugodno druženje", kaže Ljubica Potočić, predsjednica društva Hrvatska žena Vinkovci.

Njihov projekt nazvan "Zajedno za dostojanstveno starenje" prepoznat je i sufinanciran sredstvima europskih fondova.

Poruka majstorica je jednostavna – pridružite im se, mijesite, družite se i uživajte u tradiciji koja se čuva rukama.