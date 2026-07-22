Međimurci gube zvučnike zbog preglasne glazbe, prijete im paprene kazne: 'Ovo je raspašoj'

Jedan je bio toliko velik da nije stao u policijski auto. Riječ je o zvučniku, a u neobičnoj zapljeni međimurske policije sve ih je više. U mjesec i pol dana, zbog glasne glazbe oduzeli su čak 33 zvučnika.

Kada decibeli prijeđu granicu - glazbu gasi zakon. U posljednjih mjesec i pol međimurska policija zbog buke je oduzela čak 33 zvučnika.

"Većinom to dođe do izražaja tijekom ljetnih mjeseci kada imamo učestale dojave građana o preglasnoj muzici tijekom vikenda i pretežito u noćnim satima. Tu su osobe koje nažalost pod utjecajem najčešće alkohola puštaju takvu glasnu muziku. Prošli tjedan smo imali jednu akciju gdje smo u 10-ak minuta u mjestu Orehovici oduzeli tri zvučnika", kaže glasnogovornik Policijske uprave međimurske Radovan Gačal.

I nije to jedina kazna. Za kršenje javnog reda i mira zbog preglasne glazbe predviđene su novčane kazne od 300 do dvije tisuće eura ili zatvorska u trajanju do 30 dana. Problem je to kojim se međimurska policija bavi već godinama.

"U praksi smo imali čak i primjer da su bili te veličine zvučnici da nisu stali u osobni službeni automobil već smo morali koristiti kombi kako bi taj zvučnik oduzeli i prevezli ga u PU međimursku", kaže Gačal.

Gotovo svaki dan s time se bore stanovnici malog mjesta pokraj Čakovca.

"Nama se mještani žale i ja osobno dobivam prijave skoro na dnevnoj bazi. Najviše problema imamo tijekom noći kada svaki mještanin zaslužuje svoje vrijeme za odmor. I preko medija zamolio bih mještane Pribislavca da ne zloupotrebljavaju te zvučnike na način na koji oni ne moraju biti i da se drže zakona i ne remete javni red i mir", kaže načelnik Općine Pribislavec Matija Ladić.

Očekuje to i većina građana Čakovca.

"Ja kažem do 10 sati neka radi tko što želi, pogotovo ja isto živim u takvom kraju i znam ako imaš malu djecu, starije ili bolesne ili bilo kome u naselju da to smeta", kaže Alenka Novak iz Čakovca.

"Treba imati svugdje red. Red, rad i stega, tak su nekad rekli, a ovo je sada raspašoj", kaže Juraj Gregor iz Čakovca.

"Pa neka sviraju i pjevaju, mladost je. Mi možemo spavati", dodaje Katica Gregor.

Hoće li zvučnici biti privremeno ili trajno oduzeti - odlučuje sud.

"Prema nekakvoj praksi kada se prvi put oduzimaju, ti zvučnici se vraćaju, ali ako se radi o recidivistima onda se ti zvučnici i trajno oduzimaju", kaže Gačal.

Iz Općinskog suda u Čakovcu odgovaraju da je u prvih šest mjeseci trajno oduzeto sedam zvučnika, dok su dva vraćena. Lani ih je pak trajno oduzeto 18, a vraćena su tri.

Zvučnici koji su trajno oduzeti prodaju se na javnoj dražbi ili ako su u izrazito lošem stanju onda idu na reciklažno dvorište. Iz policije još jednom apeliraju - nemojte glasnom glazbom kršiti javni red i mir - jer će vam radio i zvučnici završiti - u policijskoj garaži.