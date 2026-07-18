Hrvati u nevjerici kad su vidjeli što je policija oduzela u Zagrebu: 'To je smrtonosna zamka!'

Nakon što je zagrebačka policija objavila snimku zaplijenjenog električnog romobila čiji brzinomjer pokazuje gotovo 80 kilometara na sat, na Redditu se razvila rasprava o sigurnosti i zakonskim propustima. Korisnici su se zapitali kako je moguće da se na tržištu slobodno prodaju vozila koja su očito ilegalna za korištenje u javnom prometu.

Foto: PU zagrebačka

Objava je potaknula brojne komentare, a originalni autor sažeo je ključni problem: "Meni nije jasno kako je legalno prodavati uopće ove kineske romobile i 'e-bikeove' koji nisu uopće legalni za vožnju."

Zajednica je brzo ponudila objašnjenja i vlastita iskustva, ističući da se radi o svojevrsnoj sivoj zoni. Jedan od korisnika povukao je paralelu: "Legalno je prodavat i karting. Legalan je na stazi."

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Smrtonosne zamke na kotačima

Mnogi su istaknuli tehničku stranu problema. Romobili se često prodaju sa softverskom blokadom koja im ograničava brzinu na zakonski dopuštenih 25 km/h, no korisnici tu blokadu lako uklanjaju. "Ti romobili dolaze sa jakom hardverskom speckom, ali se prodaju sa softverskim lockom na 25km/h, zato je legalno", objasnio je jedan komentator, dodavši kako "treba imati muda sa time potegnuti 80, jebeni death trap".

Foto: PUZ

Prema hrvatskim zakonima, snaga motora ne smije prelaziti 0,6 kW, no proizvođači zaobilaze pravilo ugradnjom jačih motora koji su softverski "ugušeni" slabijim kontrolerima, a koje vlasnici kasnije sami mijenjaju.

Reakcije na brzinu od 80 km/h bile su pune nevjerice i zabrinutosti za sigurnost. "Idem se voziti 80 na sat na vozilu koje ne može prijeći preko malo veće rupe, što je najgore što se može dogoditi?", ironično se zapitao jedan korisnik. Drugi su dijelili priče iz stvarnog života, poput one o jedanaestogodišnjaku koji je "zdrobil celu ruku, trostruka fraktura", naglašavajući opasnost koju predstavljaju ovakva vozila.

Foto: PUZ

Kontekst policijske akcije

Rasprava na Redditu poklopila se s pojačanim policijskim nadzorom vozača romobila u Zagrebu i drugim gradovima, gdje je oduzeto više vozila koja premašuju zakonske limite. Jedan je korisnik pozdravio akciju policije, komentiravši: "Da, napokon su poceli oduzimati ilegalne romobile."

Ipak, dio rasprave bio je i skeptičan prema snimci, uz tvrdnju da je brzina izmjerena dok je kotač bio u zraku. "Ta brzina je u prazno, a na cesti je na njemu jos osoba od 80+ kg plus otpor zraka... stvarna max brzina je puno manja", istaknuo je jedan od sudionika, no složio se da bi brzina svejedno trebala biti tvornički ograničena.