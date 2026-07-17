FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
OVO NIJE IGRAČKA /

Policija objavila video iz Zagreba: Pogledajte kakav romobil su pronašli i trajno oduzeli!

Policija objavila video iz Zagreba: Pogledajte kakav romobil su pronašli i trajno oduzeli!
×
Foto: PUZ

Tijekom provođenja ove ciljane akcije utvrđen je niz prekršaja te su policijski službenici izdali 13 obavijesti o počinjenom prekršaju, dva obvezna prekršajna naloga za najteže oblike kršenja prometnih propisa te su izrekli sedam pisanih upozorenja

17.7.2026.
10:06
Bojan Terglav
PUZ
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Zagrebačka policija je u srijedu provela akciju pojačanog nadzora u užem centru grada te na Trgu bana Josipa Jelačića. Nadzor je bio usmjeren na vozače električnih romobila, mopeda, motocikala i drugih osobnih prijevoznih sredstava, s primarnim ciljem zaštite pješaka i povećanja opće sigurnosti u najprometnijim dijelovima grada.

Policija objavila video iz Zagreba: Pogledajte kakav romobil su pronašli i trajno oduzeli!
Foto: PU zagrebačka

Tijekom provođenja ove ciljane akcije utvrđen je niz prekršaja te su policijski službenici izdali 13 obavijesti o počinjenom prekršaju, dva obvezna prekršajna naloga za najteže oblike kršenja prometnih propisa te su izrekli sedam pisanih upozorenja.

Policija objavila video iz Zagreba: Pogledajte kakav romobil su pronašli i trajno oduzeli!
Foto: PU zagrebačka

"Rezultati nadzora potvrđuju kako dio vozača električnih romobila i dalje svjesno ignorira zakonske propise, čime izravno ugrožava sigurnost ostalih sudionika u prometu, posebice pješaka u pješačkim zonama", navodi policija.

Policija objavila video iz Zagreba: Pogledajte kakav romobil su pronašli i trajno oduzeli!
Foto: PU zagrebačka

Romobil koji ide 79 km/h

Poseban naglasak tijekom akcije stavljen je na provjeru tehničkih karakteristika vozila. Policija je tom prilikom privremeno oduzela dva električna romobila koji su razvijali brzinu veću od 25 km/h, a snaga elektromotora prelazila im je 0,6 kW. Štoviše, policija je objavila snimku u kojoj jedan romobil razvija brzinu od 79 km/h. 

"Prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, takva se vozila ne mogu kategorizirati kao osobna prijevozna sredstva, već se smatraju nerazvrstanim prijevoznim sredstvima kojima je strogo zabranjeno kretanje po površinama namijenjenim za vozila i pješake. Jedan od navedenih romobila trajno je oduzet jer se vozač odrekao prava na žalbu te odmah podmirio izrečeni obvezni prekršajni nalog. Po pravomoćnosti ovog naloga, vozilo prelazi u trajno vlasništvo Republike Hrvatske", navodi policija.

Policija objavila video iz Zagreba: Pogledajte kakav romobil su pronašli i trajno oduzeli!
Foto: PU zagrebačka

Policijska uprava zagrebačka ponovno savjetuje sve vozače električnih romobila i drugih osobnih prijevoznih sredstava da se pridržavaju zakonskih odredbi, prilagode brzinu uvjetima na cestama i pješačkim zonama te poštuju sigurnost najranjivijih skupina u prometu.

Policija objavila video iz Zagreba: Pogledajte kakav romobil su pronašli i trajno oduzeli!
Foto: PU zagrebačka

Policija objavila video iz Zagreba: Pogledajte kakav romobil su pronašli i trajno oduzeli!
Foto: PU zagrebačka
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike