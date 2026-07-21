Karlovac bez drvoreda: Građani optužuju gradonačelnika za 'politički inat'

Nakon uklanjanja drvoreda lipa na Trgu bana Jelačića u Karlovcu, u sklopu radova rekonstrukcije, iz inicijative građana Gradske četvrti Gaza ocijenili su u utorak da su tim činom karlovački gradonačelnik Damir Mandić i karlovačka Gradska uprava proveli u djelo "svoj politički inat".

"Sječa stabala na glavnom gradskom trgu predstavlja samo slikovit vrhunac karlovačke komunalne katastrofe koja se dugi niz godina provodi pod pokroviteljstvom gradonačelnika Damira Mandića i njegova gradske uprave", istaknuli su iz inicijative građana u priopćenju.

Tako su, kažu, na vrlo slikovit način pokazali što misle i osjećaju o Karlovcu i njegovoj povijesno- kulturnoj baštini te podsjetili da je drvored lipa u povijesnoj jezgri bio zasađen povodom 400. godišnjice utemeljenja grada.

Radovi na rekonstrukciji bili su privremeno zaustavljeni jer se dio javnosti pobunio zbog rušenja drvoreda, no Gradsko vijeće odlučilo je da se s projektom nastavi.

Grad najavljuje nova stabla

Pročelnica Upravnog odjela za gradnju i zaštitu okoliša Grada Karlovca Ana Hranilović Trubić ranije je rekla da se uređuje površina veća od osam tisuća četvornih metara i da će se posaditi 18 novih stabala lipe. Gradonačelnik Damir Mandić rekao je pak da po krajobraznoj studiji ta stabla nikad nisu smjela biti posađena na toj lokaciji zbog asfalta koji ih je gušio.

Riječ je o projektu arhitekata Krešimira Rogine i Vinka Penezića koji je 2009. proglašen najboljim na urbanističko-arhitektonskom natječaju.

Inicijativa proziva Grad i zbog Aglomeracije

Iz inicijative građana Gradske četvrti Gaza u priopćenju su podsjetili i na, kako kažu, "ostala dostignuća komunalne katastrofe kojoj je Karlovac izložen od 2020."..

"Tijekom provedbe projekta Aglomeracija Karlovac – Duga Resa, u koji je uloženo 65 milijuna eura javnog novca, Karlovac je dobio lošu i nestručno izvedenu kanalizaciju", naveli su.

Osim toga, dodali su, prilikom izvođenja radova "nestručni izvođači Aglomeracije" oštetili su 20 posto stambenog fonda strogo zaštićene povijesne cjeline karlovačke Zvijezde – stare gradske jezgre, a uzduž trase radova teško su oštećene sve redom karlovačke barokne palače u strogom režimu zaštite.

"To što je uspjelo gradonačelniku Damiru Mandiću, doista nije uspjelo svim ratovima, potresima, poplavama i požarima kojima je Karlovac bio izložen od svojeg osnutka 13. srpnja 1579.", dodali su.

Ustvrdili su i da Mandić "sabotira" odluku Gradskog vijeća iz ožujka 2025. po kojoj se Grad Karlovac obavezao provesti obnovu zgrada oštećenih u Aglomeraciji te da se prošlog ljeta stalo s obnovom i da proračunska sredstva za obnovu nisu osigurana.

Također, prozvali su javno poduzeće "Vodovod i kanalizacija" zbog procjene gubitaka u gradskom vodovodu većih od 70 posto i zato što, kako kažu, više ne može jamčiti isporuku pitke vode u svakom trenutku, a građani moraju sami procjenjivati kad je voda pitka, a kada nije što je "razina vodovoda Afrike".

Oporba osudila rušenje lipa i privođenje građanki

Predstavnici Možemo!, SDP-a i Stranke umirovljenika uz podršku predstavnika nezavisnih lista u karlovačkom Gradskom vijeću u utorak su oštro osudili rušenje lipa na Trgu bana Jelačića u Karlovcu i privođenje dviju građanki koje su se usprotivile rušenju.

Taj su potez ocijenili "simbolom represije gradske uprave i ignoriranja volje građana, struke i javnog interesa".

"Ignorirano je više od 4000 građana koji su se usprotivili rušenju. Ovo više nije samo pitanje stabala, već odnos vlasti prema vlastitim građanima“, rekao je Dobriša Adamec, gradski vijećnik Možemo!, na zajedničkoj konferenciji za novinare gdje se okupilo i stotinjak Karlovčana.

„Lipe su preživjele rat, potres, oluje i četiri godine života na gradilištu aglomeracije. Srušene su jer je to netko odlučio, a ne zato što su bile bolesne”, dodao je te kazao da će zbog toga gradonačelnik odgovarati građanima i građankama Karlovca.

Ocijenio je i da se "nesposobnost vlasti" vidi na provođenju projekta aglomeracije u porušenim kućama i u zamućenoj vodi u domovima.

'Danas je tužan dan za Karlovac'

Ehlimana Planinac iz SDP-a kaže da je danas tužan dan za Karlovac. "Rušili su lipe od rane zore, planirano, ubrzano, osigurali zaštitare koji, izgleda, trg trebaju obraniti od vlastitih sugrađana. Dvije su osobe, koje su se javno borile protiv rušenja lipa, privedene u policijsku postaju" rekla je.

Pokazalo se, dodala je, da glasovi građana i struke vladajućem HDZ-u ne znače ama baš ništa... Umjesto dijaloga i dogovora dogodila se represija i uništavanje urbanog zelenila. Dogodilo se i to da su lažna obećanja otkrivena- gradonačelnik je tvrdio da će se lipe, zasađene 1979. na 400. rođendan Karlovca izmjestiti. Ostavili su samo jednu lipu. Srušili gotovo 40", rekla je Planinac te najavila da će tražiti odgovornost gradonačelnika.

Vesna Horvat iz Stranke umirovljenika podsjetila je da su prije godinu dana u Gradskom vijeću prihvatili Strategiju zelene urbane obnove Grada Karlovca, a da je od tada betonirana velika livada, a sada su porušene lipe, dok je Luka Kučinić (SDP) naglasio da Karlovac tim činom nije izgubio samo stabla, nego i dio svog identiteta.

Oporbi se na konferenciji pridružio i Davor Petračić, bivši gradonačelnički kandidat, koji je naglasio da Mandića zbog nesposobnosti provedbe i neuspjeha brojnih projekata u Karlovcu treba smijeniti.