Preminuo poznati SDP-ovac i kirurg: 'Teško je prihvatiti da ga nema'

Dugogodišnji predsjednik SDP-a Našice i poznati kirurg Samir Haj Barakat preminuo je u u 47. godini života, objavio je u ponedjeljak SDP Našice na Facebooku.

"S neizmjernom tugom opraštamo se od dr. Samira Haj Barakata, našeg dugogodišnjeg predsjednika, kandidata za gradonačelnika, gradskog i županijskog vijećnika, ali prije svega čovjeka s kojim smo dijelili godine života. Sa Samirom smo prolazili kampanje, sjednice, sastanke koji su nekad trajali predugo, pobjede, poraze, rasprave, planove i vjeru da Našice mogu biti bolje i drukčije. Znao nas je pokrenuti, uvjeriti, naljutiti i iznenaditi, ali nikada nas nije ostavljao ravnodušnima", napisao je SDP Našice u objavi.

'Teško je prihvatiti da ga nema'

"U jednom su se trenutku naši politički putevi razišli. Ipak, godine koje smo proveli zajedno, sve što smo stvarali i trag koji je ostavio u našoj organizaciji i našem gradu ostaju dio naše zajedničke priče. Samir nije bio samo jedan od bivših predsjednika SDP-a Našice. Bio je važan dio naše priče i čovjek kojeg će mnogi naši članovi pamtiti kao prijatelja, kolegu, suborca i osobu koja je snažno obilježila jedno razdoblje našeg zajedničkog djelovanja", dodaje se u objavi.

"Teško je prihvatiti da ga više nema. Njegovoj obitelji i roditeljima, prijateljima izražavamo iskrenu sućut. Hvala ti za sve! Počivaj u miru, Samire", dodao je SDP.

Od njega se oprostila i SDP-ova zastupnica Sabina Glasovac, koja je s njima bila i obiteljski povezana.

"Za let si, dušo, stvorena.... Dragi moj, predragi prijatelju i rode, teško se pomiriti s činjenicom da si otišao, ali nadam se da si konačno našao svoj mir", napisala je Glasovac.