Splitski SDP ostao bez predsjednika: Sandro Glumac podnio neopozivu ostavku

Tri mjeseca nakon što je preuzeo dužnost predsjednika Gradske organizacije SDP-a Split, Sandro Glumac podnio je neopozivu ostavku na to mjesto. Vijest je objavio u kratkom priopćenju u kojem nije naveo razloge svoje odluke.

"Odluku sam donio nakon temeljitog promišljanja te je ona konačna i neopoziva. Na aktualnu situaciju i okolnosti koje su prethodile ovoj odluci neću davati komentare niti dodatne izjave. Zahvaljujem svim članicama i članovima, suradnicima te građanima na ukazanom povjerenju, suradnji i podršci tijekom obnašanja ove odgovorne dužnosti", napisao je Glumac.

Glumac nije otkrio što je dovelo do njegova odlaska s čela gradske organizacije, pa zasad ostaje nepoznato što je razlog njegova iznenadnog povlačenja.

"SDP je velika i ozbiljna stranka, a splitska organizacija ima i tradiciju i ljude. U kratkom roku raspisat ćemo nove unutarstranačke izbore. Naš forte u Splitu ostaje borba za pošten grad, rješenja te javne politike koje služe građanima. Sandru želim zahvaliti na svemu što je odradio za SDP i poželjeti mu sreću u daljnjem radu", rekao je Ante Bilić, gradonačelnik Trogira i predsjednik Županijske organizacije SDP-a Splitsko-dalmatinske županije.

Već ima zamjenu

Glumca bi, kako piše Jutarnji list, trebao zamijeniti Danijel Kukoč, koji od svibnja 2022. godine obnaša dužnost predsjednika Uprave trogirskoga komunalnog poduzeća.

Kako bi izbjegao potencijalni sukob interesa, on je svoj mandat u Gradskom vijeću Splita ranije stavio u mirovanje te je umjesto njega u Vijeće ušla Katarina Prnjak.

Međutim, kada je Prnjak otišla iz SDP-a, a stranku nakon izbora napustio i dotadašnji predsjednik Davor Matijević, Kukoč je ponovno aktivirao svoj mandat i trenutačno je jedini SDP-ov vijećnik u Splitu.