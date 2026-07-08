Šuta komentirao presudu bivšem SDP-ovcu: 'Za razliku od Centra, ne bavim se tuđim životima'

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta izjavio je u srijedu, nakon pravomoćne presude nezavisnom vijećniku Davoru Matijeviću zbog psihičkog nasilja u obitelji, kako osuđuje svaki oblik nasilja i ne relativizira ničiju odgovornost, te da i dalje očekuje potporu većine gradskih zastupnika.

"Za razliku od Centra, čiji su članovi i suradnici opterećeni optužnicama za prijetnje, provale i druge afere, ne bavim se osobnim i obiteljskim situacijama gradskih vijećnika niti ih koristim u političke svrhe. Moj fokus je na uspješnom upravljanju Gradom, projektima i iskoraku koji Split zaslužuje. Na tom putu i dalje očekujem potporu većine gradskih vijećnika", izjavio je Šuta za Hinu.

Presudna, 16. ruka

Matijević podržava vladajuću većinu u splitskom Gradskom vijeću kao presudna, 16. ruka.

Na Općem prekršajnom sudu u Splitu proglašen je krivim zbog psihičkog nasilja u obitelji kojeg je počinio nad suprugom u kolovozu 2022. godine, a u svibnju ove godine presudu je potvrdio Visoki prekršajni sud, pa je postala pravomoćna.

Na presudu su reagirali splitski SDP tražeći od Matijevića da podnese ostavku na mjesto gradskog vijećnika, a iz Centra pitaju gubi li HDZ većinu i čekaju li Split novi izbori.

Matijević smatra kako se njegova privatna obiteljska situacija i poruke koje je slao koriste kao instrument političke osvete zbog posla kojim se bavi.