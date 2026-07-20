HDZ se ruga Hajdaš Dončiću i Benčić jugoslavenskim hitovima? Pazite scenu iz Zagreba

Na zagrebačkom Europskom trgu u ponedjeljak je održana završna press konferencija SDP-a i stranke Možemo u kampanji 'Plenkovićeva inflacija'.

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić, te Sandra Benčić, koordinatorica u platformi Možemo! pred novinare su iznijeli dvije košarice proizvoda za usporedbu cijena, javlja reporterka RTL-a Danas Katarina Brečić.

U jednoj su bili proizvodi kupljeni za 45 eura po cijenama iz 2021. godine, a u drugoj proizvodi kupljeni za isti iznos, ali po cijenama iz 2026. godine. Razliku u volumenu košarica pogledajte na fotografiji ispod.

Foto: rtl danas

Ometanje oporbe 'narodnim' hitovima

Novinarka na terenu javlja kako su nedaleko od press konferencije dvojica muškaraca ometala skup političkih stranaka puštajući glasnu glazbu na zvučniku.

Ono što se moglo čuti veliki su hitovi iz Jugoslavije, poput pjesme 'Cirkus Kolorado' folk-rock sastava Nervozni poštar, ali i početni taktovi kultne skladbe Đorđa Balaševića, 'Odlazi cirkus'.

Slična ometanja oporbenih aktivnosti u posljednjih godinu dana mogu se vidjeti i u susjednoj Srbiji. Učestale prosvjede ispred Narodne skupštine u Beogradu glasnim puštanjem folk i turbofolk glazbe ometaju takozvani Ćaciji, pristaše vladajućeg SNS-a Aleksandra Vučića.

U Hrvatskoj pak, vladajući HDZ u polemici s oporbom koristi izraz 'cirkus'. Najsvježiji primjer dogodio se u Kutini gdje je početkom srpnja predsjednik lokalnog HDZ-a nakon aktivnosti SDP-a i stranke Možemo sve nazvao "putujućim cirkusom". Istu sintagmu iskoristio je mjesec dana ranije i ministar Oleg Butković, također nakon prezentacije 'Plenkovićeva inflacija', ovoga puta sve se odvilo u Rijeci.

Foto: hdz.hr

HDZ: 'Tužni klaun Hajdaš'

Sve je počelo još 21. svibnja kad je HDZ na svojim službenim stranicama reagirao na kampanju 'Plenkovićeva inflacija'. Uz fotomontažu klauna na prezentaciji stranke Možemo i SDP-a, iz vladajuće stranke su napisali naslov: "Putujući Cirkus „Ljevica“. Pelivanka Benčić & tužni klaun Hajdaš na turneji".

"Brinu, kao, o životnom standardu hrvatskih građana, a u Zagrebu nabijaju najveći porez na plaće u zemlji - Benčićkin harač. Glume „socijalnu osjetljivost“, a kopali su rukama i nogama kako Vlada RH ne bi smanjila i/ili ograničila cijene 100 najkupovanijih prehrambenih i higijenskih proizvoda iz potrošačke košarice. Teški licemjeri, a najobičniji - prevaranti!", stoji između ostalog na stranicama HDZ-a.