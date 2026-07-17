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NEUGODNO IZNENAĐENJE /

Ronioci tijekom obuke u Korani slučajno pronašli streljivo

Ronioci tijekom obuke u Korani slučajno pronašli streljivo
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Foto: PU karlovačka

Ronioci su iz rijeke sigurno izvadili ukupno šest komada topničkog streljiva i još jedan komad bojevog streljiva

17.7.2026.
9:18
Dunja Stanković
PU karlovačka
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Neočekivano otkriće iznenadilo je karlovačke interventne ronioce koji su u četvrtak tijekom specijalističke obuke u rijeci Korani pronašli topničko i bojevo streljivo. 

Policija je izvijestila da je lokacija pronalaska u rijeci Korani bila kod karlovačkog naselja Gaza. Ronioci su iz rijeke sigurno izvadili ukupno šest komada topničkog streljiva i još jedan komad bojevog streljiva. 

Ronioci tijekom obuke u Korani slučajno pronašli streljivo
Foto: PU karlovačka

Našla bombu dok je čistila kuću

A istoga dana jedna građanka Slunja je pronašla ručnu bombu i tri komada streljiva dok je čistila kuću. 

Sve je to preuzeo policajac regionalne protueksplozijske jedinice i pohranio do organiziranog uništavanja. 

Karlovačka policija apelira na građane da anonimno i bez sankcija vrate oružje i eksplozivna sredstva koje pronađu ili posjeduju u sklopu akcije Manje oružja, manje tragedija. 

StreljivoRoniociKoranaKarlovacRijeka
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