Ronioci tijekom obuke u Korani slučajno pronašli streljivo

Neočekivano otkriće iznenadilo je karlovačke interventne ronioce koji su u četvrtak tijekom specijalističke obuke u rijeci Korani pronašli topničko i bojevo streljivo.

Policija je izvijestila da je lokacija pronalaska u rijeci Korani bila kod karlovačkog naselja Gaza. Ronioci su iz rijeke sigurno izvadili ukupno šest komada topničkog streljiva i još jedan komad bojevog streljiva.

Foto: PU karlovačka

Našla bombu dok je čistila kuću

A istoga dana jedna građanka Slunja je pronašla ručnu bombu i tri komada streljiva dok je čistila kuću.

Sve je to preuzeo policajac regionalne protueksplozijske jedinice i pohranio do organiziranog uništavanja.

Karlovačka policija apelira na građane da anonimno i bez sankcija vrate oružje i eksplozivna sredstva koje pronađu ili posjeduju u sklopu akcije Manje oružja, manje tragedija.