Soba u domu 50 posto skuplja, studenti ljuti: 'Od 12. mjeseca nije taknut, unutra je crna plijesan'

Studenti koji će od jeseni živjeti u studentskim domovima u Zagrebu za smještaj će izdvajati više nego ikad prije. U posljednje tri godine cijena kreveta u najčešćem tipu sobe porasla je s 50 na 74 eura mjesečno, što je povećanje od gotovo 50 posto.

Istodobno, dio studenata tvrdi da uvjeti smještaja ne prate rast cijena te upozorava na probleme s održavanjem, čistoćom i infrastrukturom.

Gotovo sedam tisuća studenata svake godine useljava u studentske domove zagrebačkog Studentskog centra. Među njima je i student Mihael Gazilj, koji smatra da novo poskupljenje nije opravdano.

"S obzirom na stanje u domovima, mislim da su cijene previše narasle. Na tušu stoji obavijest da je sanacija u tijeku još od 12. mjeseca, a tuš nije ni taknut. Unutra je crna plijesan", rekao je.

Sličnog je mišljenja i student Tomislav Ćurlić.

"Općenito ima dosta nezadovoljstva među studentima koji ovdje žive. Najveći problem su urednost i čistoća WC-a i kupaonica, a drugi je buka kada se održavaju veći društveni događaji", kazao je.

Najviše studenata živi u sobama treće kategorije

Najveći broj studenata, njih 2710, smješten je u sobama treće kategorije.

Za krevet u takvoj sobi studenti su 2023. godine plaćali 50 eura mjesečno. Godinu kasnije cijena je porasla na 55 eura, 2025. na 62 eura, dok će od ove akademske godine iznositi 74 eura.

Foto: RTL Danas

U tim sobama studenti koriste zajedničku čajnu kuhinju, zajedničke tuševe i zajedničke umivaonike.

Poskupjele su i sobe prve kategorije, u kojima dvije osobe dijele zajednički sanitarni čvor. Njihova je cijena s 80 eura mjesečno 2023. godine porasla na 90 eura 2024., zatim na 99 eura prošle godine, a od ove jeseni iznosit će 117 eura.

Foto: RTL Danas

Studentski centar: 'Moramo pokriti troškove poslovanja'

Iz Studentskog centra u Zagrebu objašnjavaju da se ne financiraju iz državnog proračuna te da povećanje cijena proizlazi iz rasta troškova poslovanja i plaća zaposlenika.

"Studentski centar nije na riznici. Uz studentski standard moramo osigurati plaće svojih zaposlenika te pokriti materijalne troškove i režije", rekao je ravnatelj Studentskog centra Mario Župan.

Dodaje kako cijena smještaja, kada se preračuna na dnevnu razinu, i dalje nije visoka.

"Kada podijelite 74 ili 90 eura, to je oko dva i pol eura dnevno. U toj cijeni osigurani su besplatan internet i kompletne režije", istaknuo je.

Župan se nada da novih poskupljenja neće biti.

U obnovu paviljona ulaže se gotovo 20 milijuna eura

U Studentskom centru trenutačno traje obnova dvaju paviljona, u što će biti uloženo gotovo 20 milijuna eura.

Unatoč višim cijenama, neki studenti ističu da život u domu ima brojne prednosti.

Godwin Oluwaseun Sunday, stipendist iz Nigerije koji je naučio hrvatski jezik i ove godine upisuje studij arhitekture, kaže da mu je boravak u domu donio mnogo više od samog smještaja.

"Za mene je život u domu posebno iskustvo jer možeš upoznati nove ljude i družiti se. Krevet mi odgovara, a važno mi je i što imam kuhinju jer volim kuhati i kuham svaki dan. Meni je ovdje dobro", rekao je.

Natječaj za raspodjelu mjesta u studentskim domovima još je otvoren, a prijave se zaprimaju do petka. Prvi rezultati bit će objavljeni 17. kolovoza.